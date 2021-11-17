《運籌帷幄－梁業豪》昨天買家表現及格

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和向淡。於昨天（１６日）港股交易期間，美指期貨先揚後挫；午市中段跌勢始喘定港

股亦失去了再升的動力。然而，若與美指期貨的表現相比，港股算是全程跑贏了美指期貨。恒生

指數的全日低位２５４１１甫開市已經出現。全日高位２５７４７則於午市初段錄得，接近即市

第二個重要阻力位２５７９３。整體而言，港股對中美兩國元首網上會晤的結果作出了向好的反

應。

筆者曾謂本周初港股必須上升，但於首個交易日，好友並沒有採取攻勢。昨天他們的表現算

是有所交待，買家入市的進取程度與積極性亦算及格。然而，須見今天（１７日）大市的升勢持

續買盤跟進，我們才可假設短期新升浪已經正式展開，將止蝕位╱止賺位上移，繼續看下站升浪

目標２６０９９。其後能否進一步上升？機會不弱。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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