《套期保值－蕭猷華》港股氣氛好轉，恒指先望２６５００

《套期保值》昨天（１６日）舉行了美國總統拜登上任以來，首次與國家主席習近平的面對

面視像會議，氣氛友好，習近平主席稱呼拜登為老朋友，拜登亦表示希望不久將來能與習主席面

對面見面，雙方互相釋出善意。筆者認為兩國存在分歧是不容易解決，有時激烈競爭也在所難免

，但本著理性溝通、不搞對抗、互相尊重、合作共贏原則，中美關係可望逐漸修補。「習拜會」

會唔長達三個多小時，討論議題廣泛，期待雙方未來公布具體消息，會面氣氛良好，為兩國日後

發展注入新動力，對股市有正面提振作用。

周一（１５日），美國財長耶倫指出，願意審議並降低前總統特朗普實施的貿易關稅。筆者

很久前已經提及，美國通脹猛烈，前總統特朗普加徵的鋼鐵、鋁和其他商品的關稅，目的是逼使

在中國的美國企業回流，和用貿易脅逼手段壓制中國崛起，但事實證明美國不但沒有達到效果，

反而令美國通脹高企，切切實實的用「石頭砸自己的腳」。

恒指昨天上升３２２點，收報２５７１３點，科技板塊領漲，騰訊（００７００）升

２﹒１８％，收５０２﹒５０元，突破１００天平均線，下一站阻力在５２５元水平。ＡＴＭＸ

股份之中，美團（０３６９０）強勢、小米（０１８１０）落後、阿里巴巴（０９９８８）明天

公布業績。筆者上星期在本欄提及，恒生指數有可能形成由８月至今的「倒頭肩底」形態，「左

肩」與「右肩」已經形成，支持位在２４５００點，「頸線」阻力在２６５００點，如果能夠突

破２６５００點，恒指後市要上望２８５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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