《缸邊隨筆－石鏡泉》習拜會

《缸邊隨筆》習拜會不是個閉門會議，中國的央視全程直播，在開會後１５分鐘，央視已發

出第一條新聞，並找來學者、專家評論，這樣的一個會議，有甚麼意義？



意義是：哈、哈、哈，收埋枝槍。



在外交界，凡要有實質成果，應是在枱底下、閉門後達成。枱面上、電視機前，都是做給自

己的支持者，或應加個註腳，是做給無知的支持者看。



周恩來有次在國外，碰上老美代表，其時中美未建交，中國仍稱美國是紙老虎，老美代表趨

前欲握手，周恩來眼尾看到時，是手握一杯酒，立時在餐桌上拿上一件小吃，老美代表抵前，周

恩來聳聳膊，一個笑臉就拒了老美代表的握手圖求。



回歸前，中英處政爭，彭定康跟周南晤於昂坪，彭定康伸手欲握，周南雙手合十，既

Ｆｒｉｅｎｄ你亦拒你。



外交，有時是要得體地、友善地表示自己的不友善，起㬹立場，使對方知難而退。



外交不是請客吃飯，枱上談談這麼簡單，國與國間的紛爭，在談攏的背後，是要有軍力或經

濟力量的支持，或直接言，外交是受軍力或經濟力所指揮。



近日上演的《長津湖》為甚麼會此時上演？長津湖之戰是歷史上很悲慘的戰爭，中國雖勝了

長津湖之戰，但在長時期中國講抗美援朝，都少大談特談長津湖，但今次為甚麼要高調講了？



自特朗普對華發動貿易戰，在三至五個月內，中國已有共識要打「持久戰」，《人民日報》

更重刊了毛澤東論持久戰一文，筆者亦轉刊過。



特朗普的貿易戰得出甚麼後果？是美國踢到鐵板。以下一段美財長日前的訪談說明關鍵。



美國時間１１月１４日，美國哥倫比亞廣播公司播出了對美國財長耶倫的採訪。主持人問，

中國方面反覆要求取消特朗普時期加徵的關稅，拜登政府是否會這麼做？這麼做會讓物品的價格

更便宜嗎？



對此，耶倫表示，這麼做會帶來一些變化，減免對華貿易關稅可幫助緩解美國近期的物價上

漲趨勢。加徵關稅確實會提高國內產品價格。特朗普政府對中國產品加徵關稅是作為對不公平貿

易做法的報復。



主持人追問，是否應該繼續加徵這些關稅？



對此，耶倫表示，正如美國貿易代表戴琪所說，拜登政府正在審議美中「第一階段」貿易協

議的執行狀況，並承認在某些領域降低關稅的要求。「這當然是我們正在考慮的事情。」



今次習拜會講明不會談關稅問題，北京為甚麼要談呢？你繼續收關稅囉，睇你通脹點死。美

國為甚麼要談呢？一談話要撤關稅，美國無面啦，對關稅問題，一定不會由拜登宣於口，只由手

下，按「美國國情」來調整。所以撤不撤、減不減關稅，都是美國國家的自主行為，美國仍掌對

中國貨徵稅的主動權，好不威風嘛！無知美選民可以呱、呱、呱，有知的反華政客只能嘿、嘿、

嘿。



當前中美的矛盾在甚麼？



中方謂：



﹒相向而行；



潛台詞是：ｆｏｌｌｏｗ ｍｅ；



﹒不搞零和遊戲、不搞你輸我贏；



實情是：我贏緊嘛！



美方謂：



﹒要確保不出現誤判、發生衝突；



潛台詞是：我仲會搞自由航行，行歪啲時不要射枝飛彈來；



﹒要坦誠溝通；



這是廢話一；



﹒不支持台獨；



這是廢話二。



美方怎可以在這個公開場合講支持台獨呢？一講，就即是推翻《中美聯合公報》，習主席會

要求暫停會議，換上套軍裝再出場，告訴拜登，中方已下了軍方動員令，會談結束。



美方講了不支持台獨，中方信你都傻，因為估到美國政府已在講不支持台獨前，或講之時，

或講之後，派專員去跟蔡英文保證仍支持你。



中方會怎認定美國是真坦誠溝通？



（１）撤走在台灣的美軍教官；



（２）停止對台售武。



但美國可以嗎？就算白宮想，美國的軍工企業不會許，反華議員也不肯，拜登不能不考慮美

選民意向。



習近平則很簡單，六中全會剛開完，習近平地位穩。但前提是不容許新疆、香港、台灣被人

搞事，這點拜登不知？



美方講了三個重點，但有兩點是廢話時，你叫中方怎看這個會議的成效性？由於美國講了兩

個廢話，中方當然知道，中方所提的兩個重點亦是美國的耳邊風。



耳邊風對廢話，是我對習拜會的政治評價。



＊習拜會有利股市＊



對炒股者又怎樣？利好，因為習拜會沒有談到的關稅問題，已由耶倫在１１月１４日的哥倫

比亞廣播公司的訪問中解決了。



中國推出《長津湖》，是告訴美國，中國不怕打，長津湖都打過啦！美國推出耶倫適時接受

訪問，是告訴中國，放心，我們識做。



大國博弈，不要聽到老朋友一詞，就以為真好老友。２０１１年習近平訪美，由拜登接待。

２０１１年呀，還不老，但２０２１年呢？友情還在？



也不要認為在中國辦公時間開會，就是中國有主動。



中國夠力否，還要看之後的閉門會議協議了多少，而美國又做了多少。但基本上應利股，恒

指升多千點又如何？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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