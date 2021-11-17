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即市新聞

17/11/2021 09:05

《專家之言－何志銘》中美元首會晤釋出善意，關係有望進一步推進

　　《專家之言》市場氣氛正面，昨恒指高開５５點，報２５４４６﹒６５點，科技類及內房板
塊雙雙造好，推升指數向上，午後更一度升３５５點，高見２５７４６點，主板股票的升跌比率
為２６比１６，上升股份１０８０隻，恒指成分股４４隻股份上升，下跌股份１４隻，升跌比率
為７３比２３，最終港股收報２５７１３點，升３２２點或升１﹒２７％，全日主板成交
１３１０﹒３７億元。國企指數收報９２２５點，升１４０點或升１﹒５４％。恒生科技指數收
報６７１２點，升１１１點或升１﹒６８％。滬港通南下交易淨流出１３﹒３８億元人民幣，深
港通南下交易淨流入１３﹒０１億元人民幣。

＊內地政策緩和年尾粉飾，料港股走勢向好先看２６０００點＊

　　中美元首完成視頻會晤，就雙方共同關心的問題交換意見，國家主席習近平指中美經貿關係
是互利雙贏及要做大合作，而拜登指要把美中關係搞好及無意與中國發生衝突，似乎雙方都釋出
善意為大局著想。雖然今次會晤未就關稅等貿易議題深入討論，惟美國白宮指出，雙方在會談中
商議在一些問題上「繼續討論」，反映兩國將持續談判可能性，故有望進一步推進雙方關係。回
至港股方面，恒指在２４０００點水平似乎見底，隨著內地政策風暴緩和及年尾粉飾工作開始進
行，預期港股第四季走勢可以走好些，初步先看２６０００點。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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