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即市新聞

17/11/2021 14:25

【興奮過度？】手遊股回吐，網易績後曾挫半成，專家籲食胡不宜追

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒１７日報道》手遊板塊昨天喜氣洋洋，市場歸功於新一批網遊版
號名單有望短期內發放，惟相關股份的升勢曇花一現，部份個股今日即見回吐，包括剛公布第三
季業績的網易（０９９９９）目前跌近４％，幾乎完全抵銷了昨日的升幅。專家坦言手遊板塊上
日過度興奮，料短期股價將調整。雖然網易業續勝市場預期，但不建議現價追入。

＊手遊股過度興奮＊

　　據內媒引述消息人士指，遊戲版號有望月內恢復審批，手遊股昨日落鑊，網易績前升近４％
、中手游（００３０２）升３％、心動公司（０２４００）更加急升近１１％。國家新聞出版署
於７月公布國產網絡遊戲版號審批名單後，一直沒有任何更新。難道今次消息證實遊戲一洗「精
神鴉片」污名，捲土重來？
　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為消息正面，但手遊股上日升幅過大。她今早在《經濟
通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，手遊股自從上周騰訊
（００７００）公布業績後借勢造好，惟整個板塊升勢能否持續，還需看個別股份的業務及消息

　　事實上，手遊板塊並非單靠昨日消息刺激，在各自有消息推動下早已從「精神鴉片」時創下
的低位反彈。其中，創夢天地（０１１１９）獲騰訊授權使用《ＱＱ系列形象》策劃、製作和銷
售潮玩產品，加上摩根大通於１１月多次增持創夢天地，持股量由５﹒０４％增至５﹒８１％，
同期股價累升約一成。至於火岩控股（０１９０９）承元宇宙趨勢，計劃將於１２月下旬推出使
用ＮＦＴ技術的《大亂鬥》ＡＲ元宇宙系列遊戲，股價率先炒起，本月累計升幅逾１５％。

＊熊麗萍：目前不宜高追網易＊

　　網易第三季純利增６％至３１﹒８億人民幣，惟按季倒退一成。在監管下，遊戲收入按年仍
然錄得近一成半升幅。熊麗萍認為，業績較預期好，看好網易前景。她指出，網易遊戲開發產品
線豐富，加上公司將對全球發布的遊戲，投入大量精力和資源，料受內地政策風險影響較低。
　　網易手遊《哈利波特：魔法覺醒》是目前最為成功的《哈利波特》ＩＰ授權手機遊戲，９月
上線後，連續多日位居中國ｉＯＳ暢銷榜和下載榜榜首。根據Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ數據，
９月全球吸金１﹒３８　億美元，全球排名第四。當中９４％的營收來自中國，其次是台灣的
３﹒６％　以及香港的２﹒４％。
　　股價方面，網易上日高見１８８元，從８月低位反彈近６１％，並距離６月１日高位
１８９﹒８５８元只差不足２元。熊麗萍認為，現價追入值博率不足，建議持貨者可考慮先食胡
，待股價調整後才買入。

＊網易雲音樂上市有助刺激網易＊

　　網易旗下網易雲音樂據報重啟１０億美元ＩＰＯ計劃，並已通過港交所上市聆訊。網易雲音
樂於今年５月曾申請香港主板ＩＰＯ，但８月或因市場充斥科網股監管消息，突然宣布取消有關
計劃。目前市場氣氛轉好，公司重啟計劃。
　　熊麗萍預料，新經濟股於第四季繼續造好，相信屆時有助帶動網易雲音樂的招股反應，以至
網易的股價表現。

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