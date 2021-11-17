【興奮過度？】手遊股回吐，網易績後曾挫半成，專家籲食胡不宜追

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１７日報道》手遊板塊昨天喜氣洋洋，市場歸功於新一批網遊版

號名單有望短期內發放，惟相關股份的升勢曇花一現，部份個股今日即見回吐，包括剛公布第三

季業績的網易（０９９９９）目前跌近４％，幾乎完全抵銷了昨日的升幅。專家坦言手遊板塊上

日過度興奮，料短期股價將調整。雖然網易業續勝市場預期，但不建議現價追入。



＊手遊股過度興奮＊



據內媒引述消息人士指，遊戲版號有望月內恢復審批，手遊股昨日落鑊，網易績前升近４％

、中手游（００３０２）升３％、心動公司（０２４００）更加急升近１１％。國家新聞出版署

於７月公布國產網絡遊戲版號審批名單後，一直沒有任何更新。難道今次消息證實遊戲一洗「精

神鴉片」污名，捲土重來？

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為消息正面，但手遊股上日升幅過大。她今早在《經濟

通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，手遊股自從上周騰訊

（００７００）公布業績後借勢造好，惟整個板塊升勢能否持續，還需看個別股份的業務及消息

。

事實上，手遊板塊並非單靠昨日消息刺激，在各自有消息推動下早已從「精神鴉片」時創下

的低位反彈。其中，創夢天地（０１１１９）獲騰訊授權使用《ＱＱ系列形象》策劃、製作和銷

售潮玩產品，加上摩根大通於１１月多次增持創夢天地，持股量由５﹒０４％增至５﹒８１％，

同期股價累升約一成。至於火岩控股（０１９０９）承元宇宙趨勢，計劃將於１２月下旬推出使

用ＮＦＴ技術的《大亂鬥》ＡＲ元宇宙系列遊戲，股價率先炒起，本月累計升幅逾１５％。



＊熊麗萍：目前不宜高追網易＊



網易第三季純利增６％至３１﹒８億人民幣，惟按季倒退一成。在監管下，遊戲收入按年仍

然錄得近一成半升幅。熊麗萍認為，業績較預期好，看好網易前景。她指出，網易遊戲開發產品

線豐富，加上公司將對全球發布的遊戲，投入大量精力和資源，料受內地政策風險影響較低。

網易手遊《哈利波特：魔法覺醒》是目前最為成功的《哈利波特》ＩＰ授權手機遊戲，９月

上線後，連續多日位居中國ｉＯＳ暢銷榜和下載榜榜首。根據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據，

９月全球吸金１﹒３８ 億美元，全球排名第四。當中９４％的營收來自中國，其次是台灣的

３﹒６％ 以及香港的２﹒４％。

股價方面，網易上日高見１８８元，從８月低位反彈近６１％，並距離６月１日高位

１８９﹒８５８元只差不足２元。熊麗萍認為，現價追入值博率不足，建議持貨者可考慮先食胡

，待股價調整後才買入。



＊網易雲音樂上市有助刺激網易＊



網易旗下網易雲音樂據報重啟１０億美元ＩＰＯ計劃，並已通過港交所上市聆訊。網易雲音

樂於今年５月曾申請香港主板ＩＰＯ，但８月或因市場充斥科網股監管消息，突然宣布取消有關

計劃。目前市場氣氛轉好，公司重啟計劃。

熊麗萍預料，新經濟股於第四季繼續造好，相信屆時有助帶動網易雲音樂的招股反應，以至

網易的股價表現。

