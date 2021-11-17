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即市新聞

17/11/2021 17:00

《盤後部署》大市成交額縮小，恒指未見上升動力

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國１０月零售銷售勝預期，刺激美股三大指數收高。恒指今
日稍為低開４５點報２５６６７。受美國電動車股及晶片股造好帶動，港股新能源汽車及半導體
板塊抽升，理想汽車（０２０１５）升超過７％；上海復旦（０１３８５）升近７％。
　　網易（０９９９９）昨日公布第三季純利按季倒退一成，股價全日跌逾３％。雷蛇
（０１３３７）發公告澄清，大股東指尚未就私有化作出決定，股價全日回跌逾１％。
　　恒指全日繼續上演好淡爭持，最終收報２５６５０，跌６３點或０﹒２５％，主板成交
１０９７﹒８７億元。恒生中國企業指數報９１９３，跌３２點或０﹒３５％。恒生科技指數報
６６７２，跌４０點或０﹒６％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３５３７，升１５點或升０﹒４４％，成交４０１５﹒５２億元
人民幣。深證成份指數報１４７１１，升９７點或升０﹒６７％，成交６３５６﹒２４億元人民
幣。

＊科技股缺乏向上動力＊

　　本周多隻科技股公布業績，嗶哩嗶哩（０９６２６）及百度（０９８８８）將於今日稍後公
布第三季業績，但兩隻股份今日未有先行炒高或「質低」，反映市場資金趨向審慎觀望。另外，
ＡＴＭ股成交量以至大市成交額都不高，可見短期市場資金較為乾涸。
　　騰訊（００７００）連升第四日，北水券商多日成為頭三位最大淨被動賣出券商。現時騰訊
重返５００元水平，雖然北水資金或有機會重新佈署騰訊，但１０月高位５１５元或有較大阻力
，而且今日成交額減少，短線不利股價向上，故現時亦可考慮造淡騰訊。（ｈｃ）

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