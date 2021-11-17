【外圍經濟】歐元區各國公債短缺，歐洲央行提高現金抵押額度

《經濟通通訊社１７日專訊》歐洲央行正採取措施緩解歐元區政府債劵短缺問題。央行本周
在網站發布簡報，將接受現金抵押的額度上限提高１倍，至１５００億歐元，方便銀行抵押現金
借入主權債。
分析指，歐洲央行推出的１﹒８５萬億歐元抗疫購債計劃，迫使交易員與央行爭奪數量有限
的政府債劵。同時，央行的入市亦令歐元區閒置現金達到創紀錄的近４﹒５萬億歐元，支撐了債
劵需求。（ｊｆ）
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