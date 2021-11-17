【新冠疫苗】輝瑞開放抗新冠口服藥平價版專利，９５國受惠

《經濟通通訊社１７日專訊》美國輝瑞藥廠與聯合國支持的藥品專利聯盟（ＭＰＰ）達成協

議，允許其他藥廠生產輝瑞研發的抗新冠病毒口服藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ平價版，供全球９５個中

低收入國家使用而不收取專利費。由於口服藥使用的是傳統技術，可以用較低成本生產，可助全

球５３％人口的中低收入國家民眾抗疫。（ｊｆ）

