《台股攻略－黃振宇》台股四連升，累計升過３００點

《台股攻略》今日（１７日）台股期貨結算，金融、元宇宙及航空股成資金追捧對象，帶動

指數尾段拉升，加權指數最終收１７７６４點，升７１點，成交金額為３９４８億元（新台幣．

下同）。

金融股的開發金獲台灣金管會同意以股份轉換方式取得中壽１００％股權，消息刺激開發金

今日股價漲停，一度衝上１７元之上，創２００４年以來新高，最終收１６﹒９５元，升

８﹒３％。其他金融股交投暢旺，新光金升６﹒９％，國泰金、台新金、富邦金、中壽、群益證

及王道銀行均升超過２％。聯發科大搶三星訂單，執行長蔡力行更宣示集團已準備進軍元宇宙市

場，聯發科早段大升近４％，惟收市倒跌０﹒５％，以１０３０元收市。台積電無起跌，聯電及

日月光投控均升１％。虛擬貨幣受到中國政府重申打擊挖礦消息影響，比特幣失守６萬美元關口

，虛擬貨幣產業概念股早段受壓，但大行看好元宇宙題材，仍調高顯卡製造商微星及技嘉目標價

，微星收市跌幅收窄，微跌０﹒３％；技嘉倒升１﹒８％，華擎漲停收市。元宇宙概念股的揚明

光及光磊漲停，宏達電升６﹒６％，位速及中光電亦升超過３％。雲端伺服器大廠緯穎收

１０１０元，升超過３％，創近三個月新高，並成為第１２隻千金股。長榮航今日獲台灣企業永

續學院頒發「企業永續綜合績效類－台灣永續企業績優獎」，股價升超過４％；華航亦升７％，

但貨運三雄弱勢，陽明及長榮均跌超過２％，萬海跌１﹒６％。散裝航運的裕民、正德、新興及

中航均跌超過３％。

台股連升四日，累計升超過３００點，投資氣氛有回暖跡象，惟距離１８０００點關口不遠

，現時宜小注投資，短期需留意指數創新高後回調風險。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市

場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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