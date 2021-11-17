《窩輪豪情－梁業豪》好友機不可失，今天要加倍留意甚麼？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為農夫山泉（０９６３３）、騰訊（００７００）與小米（０１８１０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選中國移動（００９４１）、港鐵（０００６６）與中華煤氣（００００３）。

每當不明朗因素消除後，股市於經過好淡爭持後出現的方向，多會是短期後市的真正方向。

昨天（１６日）中美元首網上會晤超時完結，氣氛良好；雖沒有成果，投資者的初步反應算是不

俗。今天（１７日）好友能否成功將對手擊倒，非常關鍵，實屬機不可失。現時圖表形勢支持他

們的行動，最怕是他們再度不思進取，最終引來對手的反擊。不進則退，人生如是，投資市場亦

如是。大家今天應加倍留意好淡雙方於入市態度上的差距，以及大市交投熾熱程度的變化。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

