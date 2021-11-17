  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/11/2021 08:40

【虛幣世界】美國基建法案影響投資者信心，比特幣失六萬美元關

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１７日報道》美國基建發案昨日（１６日）由美國總統拜登落實
簽署，股票市場普遍對此法案正面，惟加密貨幣市場則風聲鶴淚，因該法案包含向加密貨幣獲利
者徵收利得稅，自拜登簽署消息公布後，加密貨幣市場價格全面急挫，而比特幣於今早亞洲時段
更失守六萬美元關口。
　　加密貨幣策略平台　Ａｌｐｈａ　Ｉｍｐａｃｔ　首席執行官海登﹒休斯　（Ｈａｙｄｅｎ
　Ｈｕｇｈｅｓ）　在Ｓｅｅｋｉｎｇ　Ａｌｐｈａ上表示，美國基礎設施法案獲得簽署，這引
起市場憂慮政府監管加密市場，同時稅收將引起加密貨幣的拋售。另外，比特幣恐懼與貪婪指數
開始從９月以來的最高水平回落，這表明市場參與者的極端樂觀情緒開始消退。
　　虛擬貨幣價格繼續回吐，據經濟通據數顯示，比特幣現報５９９６３﹒７元（美元．下同）
，跌０﹒１６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４２１２﹒３３元，升２﹒７４％；艾達
幣報１﹒８７８元，升０﹒２１％；瑞波幣報１﹒０８元，跌０﹒１８％。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ


又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場資訊17/11/2021
慧理教育九龍太子分校開業 致力為不同地區學生提供優質的教學服務
財經熱話17/11/2021
【虛幣世界】美國基建法案影響投資者信心，比特幣失六萬美元關
中國故事16/11/2021
《神州經脈》習拜峰會氣氛尚佳內容不拘　惟滬指衝高回落錄兩連跌
財經熱話16/11/2021
阿里周四公布次季業績 一表睇哂大行預測
中國故事16/11/2021
習拜視頻會晤三小時　中美關切問題逐一談（多圖）
組裝建築16/11/2021
組裝合成建築技術 融入公共設施 塑造宜居生活空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金