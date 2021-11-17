【虛幣世界】美國基建法案影響投資者信心，比特幣失六萬美元關

《經濟通通訊社記者李皆穎１７日報道》美國基建發案昨日（１６日）由美國總統拜登落實

簽署，股票市場普遍對此法案正面，惟加密貨幣市場則風聲鶴淚，因該法案包含向加密貨幣獲利

者徵收利得稅，自拜登簽署消息公布後，加密貨幣市場價格全面急挫，而比特幣於今早亞洲時段

更失守六萬美元關口。

加密貨幣策略平台 Ａｌｐｈａ Ｉｍｐａｃｔ 首席執行官海登﹒休斯 （Ｈａｙｄｅｎ

Ｈｕｇｈｅｓ） 在Ｓｅｅｋｉｎｇ Ａｌｐｈａ上表示，美國基礎設施法案獲得簽署，這引

起市場憂慮政府監管加密市場，同時稅收將引起加密貨幣的拋售。另外，比特幣恐懼與貪婪指數

開始從９月以來的最高水平回落，這表明市場參與者的極端樂觀情緒開始消退。

虛擬貨幣價格繼續回吐，據經濟通據數顯示，比特幣現報５９９６３﹒７元（美元．下同）

，跌０﹒１６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４２１２﹒３３元，升２﹒７４％；艾達

幣報１﹒８７８元，升０﹒２１％；瑞波幣報１﹒０８元，跌０﹒１８％。



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