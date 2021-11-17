《談國論企－黎偉成》要和平完全統一更要嚴打台獨

《談國論企》中國國家主席習近平２０２１年１１月１６日上午同美國總統拜登舉行的視頻

會晤，直接了當地指出「中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏」，表示願與拜登一道形成共

識、積極行動，引領中美關系積極向前發展，強調這是「造福兩國人民的需要，也是國際社會的

期待」。習近平更十分重點地闡述中方在台灣問題上的原則立場。

拜登所言的重點，為「美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無

意同中國發生衝突」，所言無疑甚是；惟拜登自上台以來約１０個月的光景總是在對華的大原則

說得「美麗」，做又是另一套，須觀其行及行之效，始能作準。



＊警告美方不要支持台獨否則採斷然措施＊



即使習、拜此番之視頻會晤，非美方所望的面對面峰會，卻較過去兩次以電話對話的接觸，

有升級之概；更重要的是會晤為時三個多小時，而《新華社》以長文報道，可見成果比預期為大

，不言而喻。

要指出，中美關係確實錯縱複雜，重大問題亦相當多，惟重點肯定是（一）台灣問題，故習

近平與拜登之會晤，特別闡述中方在台灣問題上的原則立場，最是重要的當然是（Ｉ）台灣問題

的真正現狀和一個中國的核心內容，是：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人

民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」，此語相當重大的針對性在於「中華人民共和國政府

是代表中國的唯一合法政府」，因美國的政棍以至劣官近期都頻頻出招「挺台」，特別是布林肯

居然想要讓中國台灣省更多參與聯合國框架底下的「國際社會」活動，和「警告」不要在台海「

動武」，簡直要把中國台灣省變為「美國台灣州」，是為習近平對拜登的一個十分嚴正的警告。

既然拜登在會晤中沒有「反面」的回應，可在相當程度接受甚至認同習近平所言，就請拜登

今後好好管教一下布林肯，否則會顯拜在美之管治力弱。

正正因為布林肯等政棍惡思與省行，故習近平（ＩＩ）毫不客氣地對拜登強調（ｉ）「美方

一些人有意搞「以台制華」」，加上（ｉｉ）台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，使台海局勢面臨

新一輪緊張。「台獨」對中國完全統一是重大問題，問題在於美國政棍在玩火。

由是習近平明確指出（ＩＩＩ）「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚」，可視

之為相當嚴重的警告。習、拜會晤有「一加五」，即並不是單獨之晤，雙方各有五位官員出席，

而美方之布林肯，你聽到習近平說「玩火者必自焚」嗎？

更重要的，是習近平強調（ＩＩＩ）「中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。我

們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁

逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」，此語相當重要之處為（１）「不得不採取

斷然措施」，對應「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線所生之危。所指之「斷然措施」，

當然遠遠有別於和平統一。布林肯明乎此？



＊要有健康穩定關係中美才有更多國際合作＊



國家的主權、領土為重中之重，只要美方不支持「台獨」，不謀「以台制華」，就可以如習

近平對拜登所言之做到「需要一個健康穩定的中美關係」，才能夠「推動中美各自發展，維護和

平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變化、新冠肺炎疫情在內的全球挑戰」的預期。

拜登的回應是：「美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台

海地區保持和平穩定。」在唸「台詞」，美國政府和政棍，一直試中國「紅線」，是習近平直斥

美方之非因由，不須聽其言，須看其行。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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