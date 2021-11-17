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17/11/2021 09:26

《異動股》網易（９９９９）開跌近５％，第三季純利按季倒退一成

　　《經濟通通訊社１７日專訊》網易（０９９９９）現價跌４﹒９７％，報１７４元，該股成
交約１１萬股，涉資１８８８萬元。
　　網易公布，截至２０２１年９月３０日的第三季度純利３１﹒８２億人民幣，按年升
６﹒１２％，惟按季倒退一成；第三季派季息每股０﹒０４５美元，即每股美國存託股
０﹒２２５美元。
　　期內，集團收入２２１﹒９１億人民幣，按年升１８﹒９３％；當中在線遊戲服務淨收入為
１５９億人民幣，按年升１４﹒７％；有道淨收入為１４億人民幣，按年升５４﹒８％；創新及
其他業務淨收入為４９億人民幣，按年升２５﹒７％；毛利１１８﹒１１億人民幣，按年升
１９﹒４７％。
　　現時，恒生指數報２５６６７，跌４５點或跌０﹒１８％，主板成交３７﹒８４億元。國企
指數報９１８２，跌４３點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報６６７２，跌３９點或跌
０﹒６０％。
　　即月期指新報２５５４５，跌９１點，低水１２３點。即月國指期貨報９１６２，跌３７點
，低水２０點。即月科指期貨新報６６５７，跌４７點，低水１４點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１７４﹒００元　跌４﹒９７％
　　騰訊（００７００）　　　５０４﹒００元　升０﹒３０％
　　百奧家庭（０２１００）　　　０﹒８２元　升２﹒５０％
　　心動（０２４００）　　　　５５﹒２０元　升１﹒６６％
　　中手游（００３０２）　　　　３﹒５３元　升０﹒２８％
　　浪潮（００５９６）　　　　　３﹒９９元　升１﹒０１％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　７﹒９２元　　　　無升跌
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　６９１﹒５０元　跌１﹒００％
　　百度（０９８８８）　　　１６８﹒５０元　跌０﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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