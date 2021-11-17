《異動股》網易（９９９９）開跌近５％，第三季純利按季倒退一成

《經濟通通訊社１７日專訊》網易（０９９９９）現價跌４﹒９７％，報１７４元，該股成
交約１１萬股，涉資１８８８萬元。
網易公布，截至２０２１年９月３０日的第三季度純利３１﹒８２億人民幣，按年升
６﹒１２％，惟按季倒退一成；第三季派季息每股０﹒０４５美元，即每股美國存託股
０﹒２２５美元。
期內，集團收入２２１﹒９１億人民幣，按年升１８﹒９３％；當中在線遊戲服務淨收入為
１５９億人民幣，按年升１４﹒７％；有道淨收入為１４億人民幣，按年升５４﹒８％；創新及
其他業務淨收入為４９億人民幣，按年升２５﹒７％；毛利１１８﹒１１億人民幣，按年升
１９﹒４７％。
現時，恒生指數報２５６６７，跌４５點或跌０﹒１８％，主板成交３７﹒８４億元。國企
指數報９１８２，跌４３點或跌０﹒４７％。恒生科技指數報６６７２，跌３９點或跌
０﹒６０％。
即月期指新報２５５４５，跌９１點，低水１２３點。即月國指期貨報９１６２，跌３７點
，低水２０點。即月科指期貨新報６６５７，跌４７點，低水１４點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １７４﹒００元 跌４﹒９７％
騰訊（００７００） ５０４﹒００元 升０﹒３０％
百奧家庭（０２１００） ０﹒８２元 升２﹒５０％
心動（０２４００） ５５﹒２０元 升１﹒６６％
中手游（００３０２） ３﹒５３元 升０﹒２８％
浪潮（００５９６） ３﹒９９元 升１﹒０１％
ＩＧＧ（００７９９） ７﹒９２元 無升跌
嗶哩嗶哩（０９６２６） ６９１﹒５０元 跌１﹒００％
百度（０９８８８） １６８﹒５０元 跌０﹒２４％
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（ｈｃ）
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