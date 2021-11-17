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即市新聞

17/11/2021 12:45

《午市前瞻》專家指今日恒指仍有機會升至２５８００，惟資金審慎

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收市報２５５９５，跌１１８點或０﹒４６％，
主板成交６２０﹒５億元。恒生中國企業指數報９１７４，跌５１點或０﹒５６％。恒生科技指
數報６６６９，跌４３點或０﹒６４％。

＊李偉傑：百度業績料有驚喜＊

　　恒指連升六日後稍遇阻力，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊
社》表示，大市今日仍有望回升，因市場氣氛良好，只是連升多日後資金或轉趨審慎，而且市場
暫未有題材再行炒作。他指，現時恒指跌幅維持１００點上下，若今日回升，升幅亦未必多，料
升至２５８００。但若中線向好則有望重上十月高位約２６１００至２６２００。
　　科技股嗶哩嗶哩（０９６２６）及百度（０９８８８）於日內公布第三季業績，李偉傑指嗶
哩嗶哩早前受內地整改的壓力較大，兩者相較之外，認為百度業績將有更大機會出現驚喜。股價
方面，嗶哩嗶哩早前升幅較大，若如網易（０９９９９）一樣，業績未有非常大驚喜下亦會有調
整壓力。相反百度近期表現較為落後，若市場滿意其表現，股價有望先上試十月高位接近１８０
元水平，大幅優於預期的話，更有望挑戰２００元，相反向下則料在１５０至１５５元有支持。
（ｈｃ）

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