《午市前瞻》專家指今日恒指仍有機會升至２５８００，惟資金審慎

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收市報２５５９５，跌１１８點或０﹒４６％，

主板成交６２０﹒５億元。恒生中國企業指數報９１７４，跌５１點或０﹒５６％。恒生科技指

數報６６６９，跌４３點或０﹒６４％。



＊李偉傑：百度業績料有驚喜＊



恒指連升六日後稍遇阻力，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊

社》表示，大市今日仍有望回升，因市場氣氛良好，只是連升多日後資金或轉趨審慎，而且市場

暫未有題材再行炒作。他指，現時恒指跌幅維持１００點上下，若今日回升，升幅亦未必多，料

升至２５８００。但若中線向好則有望重上十月高位約２６１００至２６２００。

科技股嗶哩嗶哩（０９６２６）及百度（０９８８８）於日內公布第三季業績，李偉傑指嗶

哩嗶哩早前受內地整改的壓力較大，兩者相較之外，認為百度業績將有更大機會出現驚喜。股價

方面，嗶哩嗶哩早前升幅較大，若如網易（０９９９９）一樣，業績未有非常大驚喜下亦會有調

整壓力。相反百度近期表現較為落後，若市場滿意其表現，股價有望先上試十月高位接近１８０

元水平，大幅優於預期的話，更有望挑戰２００元，相反向下則料在１５０至１５５元有支持。

（ｈｃ）

