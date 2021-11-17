【內房困局】傳許家印賣產注７０億人幣恒大逆市升，僅短線反彈？

《經濟通通訊社１７日專訊》中國恒大（０３３３３）主席許家印為幫深陷債務危機的恒大

續命，據報積極變賣資產，甚至自掏腰包，籌集資金向集團注資逾７０億元，而近日亦有報道指

中央正策劃拆解恒大以免造成巨大損失，許家印亦稱各級政府支持恒大爭取恢復開發貸。恒大今

日（１７日）曾逆市升４％。



＊保證員工發薪債券付息，推動項目復工復產＊



據內媒《第一財經》引述知情人士報道，為了維持恒大的流動性，許家印從７月至今已透過

變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計向集團注資逾７０億元人民幣，以維持集團的基

本運營。因期內恒大沒有融資、銷售停擺，但須保證員工發薪、境內外債券付息等，還要推動全

國各地項目復工復產。



＊抵押兩山頂豪宅借８﹒２１億元，另擬出售藝術品書法收藏＊



據報許家印又將位於香港山頂布力徑１０號Ｃ座及１０號Ｅ座兩棟豪宅抵押予財務公司「歐

力士」，共借８﹒２１億元，該兩套房產市值為１８億元。許家印以兩間離岸公司作擔保，其中

一間與妻子丁玉梅相關。許家印透過「巨山有限公司」持有１０號Ｃ座獨立屋，面積５４３３平

方呎，他此前為巨山唯一股東兼董事，後辭任改由「管家」譚海軍擔任，而據報１０號Ｅ座屋亦

由譚海軍透過「好邦有限公司」代許家印持有。另《路透》引述消息人士指，許家印正計劃出售

藝術品及書法收藏，為恒大還債籌集資金。許家印對書法、藝術及錦鯉均有濃厚興趣，這方面花

費數千萬元。



＊稱獲各級政府支持，爭取盡快恢復開發貸業務＊



除變賣個人資產外，許家印對恒大其他救亡計劃也沒放軟手腳。據《財新網》引述恒大內部

人士透露，許家印於本周日（１４日）的一場內部會議上提到，當前恒大重要工作之一是盡快恢

復正常的開發貸業務。他稱，現在各級政府支持中國恒大爭取恢復開發貸，恒大內部尤其是資金

系統的人員，要加強與金融機構特別是銀行的溝通。



＊傳中央正策劃拆解恒大，惟需時數年細節研究中＊



另一方面，據《華爾街日報》引述消息報道，為免恒大轟然倒下引發深遠且廣泛損失，中央

正在幕後策劃慢慢拆解恒大。消息指，相關計劃涉及通過向內地企業出售一些恒大的資產來控制

該公司突然倒塌的風險，並控制購房者和參與其項目的企業遭受的損失，而拆解恒大或需時數年

，細節仍在研究中。恒大在大幅「瘦身」後，可望存活下來，而恒大數百個陷入停滯的項目是關

注重點，或會引入其他開發商接手。



＊熊麗萍：只宜博短線反彈，寧買有央企國企背景內房＊



今日《開市ＧｏｏｄＭｏｒｎｉｎｇ》請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指恒大和

佳兆業（０１６３８）等即使有賣產減債消息也只宜博短線反彈，且要控制風險，中長線就寧買

有央企國企背景的內房股。另外，她指內房方面應沒有進一步收緊政策，但放寬政策也只是低調

於個別城市做，故內房只宜看中長線，不會投放太多資金。

恒大半日升０﹒３６％收報２﹒８元，成交１﹒１５億元，至於其他恒大系股份，恒大物業

（０６６６６）半日跌３﹒０７％報４﹒１元，恒大汽車（００７０８）跌１﹒０３％報

３﹒８５元，恒騰網絡（００１３６）無升跌報１﹒５９元。



撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

