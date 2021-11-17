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17/11/2021 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４億人幣，買泡泡瑪特沽騰訊

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒指低開４５點，報２５６６７點。最高跌４５點報
２５６６７點，最低跌１９３點報２５５２０點。恒指收報２５６５０點，跌６３點或
０﹒２５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３﹒４億元人民幣。泡泡瑪特（０９９９２）、快手
（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、比
亞迪股份（０１２１１）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１０９７﹒８７億元減少１６﹒２％。其中港股通成交１９２﹒５億元，佔總成交
１７﹒５％。

＊騰訊再減持恒騰網絡＊

　　泡泡瑪特跌３﹒０９％報５８﹒１元，北水淨買入１﹒７億元。快手跌０﹒６９％報
１０１﹒２元，北水淨買入１﹒６億元。藥明生物升２％報１１２﹒４元，北水淨買入１﹒４億
元。聯交所資料顯示，騰訊今日再減持恒騰網絡（００１３６）７２１６萬股，每股平均價
１﹒６３６８元，套現約１﹒１８億元，最新持股量降至１９﹒７％。騰訊升１﹒２９％報
５０９元，惟北水淨賣出３﹒７億元。比亞迪股份跌０﹒３３％報２９８﹒８元，北水淨賣出
２﹒６億元。舜宇光學科技跌４﹒３７％報２１９元，北水淨賣出２﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特　　（０９９９２）　　　　　　１﹒７０
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒６２
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　１﹒４４
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　　１﹒３７
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　　１﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒７０
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－２﹒５５
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒２９
　　東岳集團　　　（００１８９）　　　　　－１﹒９０
　　龍源電力　　　（００９１６）　　　　　－１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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