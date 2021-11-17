【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４億人幣，買泡泡瑪特沽騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》恒指低開４５點，報２５６６７點。最高跌４５點報

２５６６７點，最低跌１９３點報２５５２０點。恒指收報２５６５０點，跌６３點或

０﹒２５％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒４億元人民幣。泡泡瑪特（０９９９２）、快手

（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、比

亞迪股份（０１２１１）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１０９７﹒８７億元減少１６﹒２％。其中港股通成交１９２﹒５億元，佔總成交

１７﹒５％。



＊騰訊再減持恒騰網絡＊



泡泡瑪特跌３﹒０９％報５８﹒１元，北水淨買入１﹒７億元。快手跌０﹒６９％報

１０１﹒２元，北水淨買入１﹒６億元。藥明生物升２％報１１２﹒４元，北水淨買入１﹒４億

元。聯交所資料顯示，騰訊今日再減持恒騰網絡（００１３６）７２１６萬股，每股平均價

１﹒６３６８元，套現約１﹒１８億元，最新持股量降至１９﹒７％。騰訊升１﹒２９％報

５０９元，惟北水淨賣出３﹒７億元。比亞迪股份跌０﹒３３％報２９８﹒８元，北水淨賣出

２﹒６億元。舜宇光學科技跌４﹒３７％報２１９元，北水淨賣出２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

泡泡瑪特 （０９９９２） １﹒７０

快手 （０１０２４） １﹒６２

藥明生物 （０２２６９） １﹒４４

吉利汽車 （００１７５） １﹒３７

思摩爾國際 （０６９６９） １﹒１５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



沽出最多港股

＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） －３﹒７０

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒５５

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒２９

東岳集團 （００１８９） －１﹒９０

龍源電力 （００９１６） －１﹒０９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

