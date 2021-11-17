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即市新聞

17/11/2021 15:25

《美元走勢－羅明立》經濟復甦受疫情影響，歐元受壓惟已見超賣

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒８７　１１４﹒９４　１１４﹒７０
　　歐元╱美元　１﹒１３０２　１﹒１３２７　１﹒１２６４
　　英鎊╱美元　１﹒３４４３　１﹒３４４８　１﹒３３９６
　　美元╱瑞郎　０﹒９３１３　０﹒９３３０　０﹒９２９９
　　美元╱港元　７﹒７８８０　７﹒７８９８　７﹒７８６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》昨日（１６日）歐美公布的經濟數據大多表現不俗。英國９月三個月ＩＬＯ失
業率由４﹒５％回落至４﹒３％，同期就業人數增加２４﹒７萬，好過預期。若本周接下來公布
的通脹及零售數據都理想的話，下月英倫銀行加息的機會將進一步提高。英鎊昨日先升後回，在
１﹒３４８０前遇到阻力，主要是美國的經濟數據同樣強勁。美國１０月零售銷售跟核心零售銷
售同樣按月增長１﹒７％，遠超預期；１０月工業產出月率增長１﹒６％，亦好於預期的
０﹒９％。經濟數據強勁刺激美元繼續上漲，今日（１７日）一度突破９６關口。
　　非美當中，歐元及日圓最為疲弱，歐洲央行行長拉加德日前表示，收緊貨幣政策以遏制通脹
可能會打擊歐元區的復甦，加上近期區內疫情反彈，有國家已在考慮局部封城，經濟復甦或會受
到影響，對歐元的壓力進一步增加，今日歐元曾經跌至１﹒１２６５。不過，歐元已有超賣跡象
，１﹒１１５０╱１﹒１２００的支持值得關注，在１﹒１３以下不宜過分看淡。　
　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　買入日圓　１１５﹒２０　１１４﹒００　１１５﹒７５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　買入紐元　０﹒６９８５　０﹒７０６５　０﹒６９５０
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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