《美元走勢－羅明立》經濟復甦受疫情影響，歐元受壓惟已見超賣

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒８７ １１４﹒９４ １１４﹒７０

歐元╱美元 １﹒１３０２ １﹒１３２７ １﹒１２６４

英鎊╱美元 １﹒３４４３ １﹒３４４８ １﹒３３９６

美元╱瑞郎 ０﹒９３１３ ０﹒９３３０ ０﹒９２９９

美元╱港元 ７﹒７８８０ ７﹒７８９８ ７﹒７８６３

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《美元走勢》昨日（１６日）歐美公布的經濟數據大多表現不俗。英國９月三個月ＩＬＯ失

業率由４﹒５％回落至４﹒３％，同期就業人數增加２４﹒７萬，好過預期。若本周接下來公布

的通脹及零售數據都理想的話，下月英倫銀行加息的機會將進一步提高。英鎊昨日先升後回，在

１﹒３４８０前遇到阻力，主要是美國的經濟數據同樣強勁。美國１０月零售銷售跟核心零售銷

售同樣按月增長１﹒７％，遠超預期；１０月工業產出月率增長１﹒６％，亦好於預期的

０﹒９％。經濟數據強勁刺激美元繼續上漲，今日（１７日）一度突破９６關口。

非美當中，歐元及日圓最為疲弱，歐洲央行行長拉加德日前表示，收緊貨幣政策以遏制通脹

可能會打擊歐元區的復甦，加上近期區內疫情反彈，有國家已在考慮局部封城，經濟復甦或會受

到影響，對歐元的壓力進一步增加，今日歐元曾經跌至１﹒１２６５。不過，歐元已有超賣跡象

，１﹒１１５０╱１﹒１２００的支持值得關注，在１﹒１３以下不宜過分看淡。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 買入日圓 １１５﹒２０ １１４﹒００ １１５﹒７５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 買入紐元 ０﹒６９８５ ０﹒７０６５ ０﹒６９５０

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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