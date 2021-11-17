【企業盈喜】亞積邦租賃（０１４９６）料中期扭虧為盈賺４０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》亞積邦租賃（０１４９６）公布，集團預期截至２０２１年９

月３０日止六個月錄得綜合溢利約４０萬元，去年同期則為綜合虧損約５９０萬元。

扭虧為盈主要由於全球建築設備的市價有所改善；租賃機械折舊減少；出售物業、機械及設

備收益增加等。（ｃｗ）

