【企業盈喜】亞積邦租賃（０１４９６）料中期扭虧為盈賺４０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》亞積邦租賃（０１４９６）公布，集團預期截至２０２１年９
月３０日止六個月錄得綜合溢利約４０萬元，去年同期則為綜合虧損約５９０萬元。
扭虧為盈主要由於全球建築設備的市價有所改善；租賃機械折舊減少；出售物業、機械及設
備收益增加等。（ｃｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事17/11/2021
《神州經脈》房企境內融資鬆綁 中央確保能源供應 滬指止兩連跌
|財經熱話17/11/2021
【興奮過度？】手遊股回吐 網易績後曾挫半成 上車機會嗎？
|財經熱話17/11/2021
中央強調確保冬季電煤供給 中資電力股先升後回
|大行報告17/11/2021
高盛、瑞銀點睇濠賭股 一Click就知道
|財經熱話17/11/2021
【撲水續命】傳許家印變賣資產注70億人幣 恒大逆市升 僅短線反彈？
|開市Good Morning17/11/2021
熊麗萍料後市靠科技股帶動 網易不宜高追！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰