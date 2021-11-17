【夜期時段】即月期指最新報２５５８６點，跌４４點，低水６４點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６２７點，跌３點，低水２３

點，最新報２５５８６點，跌４４點，低水６４點，合約成交４０９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９１６８點，跌２４點，低水２５點，最新報９１７２點，

跌２０點，低水２１點，合約成交６８８張。

