【夜期時段】即月期指最新報２５５８６點，跌４４點，低水６４點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６２７點，跌３點，低水２３
點，最新報２５５８６點，跌４４點，低水６４點，合約成交４０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９１６８點，跌２４點，低水２５點，最新報９１７２點，
跌２０點，低水２１點，合約成交６８８張。
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