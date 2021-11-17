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17/11/2021 11:38

《新股上市》傳中國中免在港第二上市計劃獲批，集資約５０億美元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》報道，旅遊零售運營商中國中免
（滬：６０１８８８）在港第二上市計劃已獲港交所（００３８８）批准，集資額約５０億美元
（折合約３９０億港元），較早前傳出的集資規模７０億至１００億美元（約５４６億至７８０
億港元）大幅減少。
　　由於中國中免下調集資規模，或將成為繼快手（０１０２４）後，今年集資額第二高的
ＩＰＯ。中國中免、港交所拒絕置評有關消息。（ｓｌ）

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