《新股上市》傳中國中免在港第二上市計劃獲批，集資約５０億美元

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》報道，旅遊零售運營商中國中免

（滬：６０１８８８）在港第二上市計劃已獲港交所（００３８８）批准，集資額約５０億美元

（折合約３９０億港元），較早前傳出的集資規模７０億至１００億美元（約５４６億至７８０

億港元）大幅減少。

由於中國中免下調集資規模，或將成為繼快手（０１０２４）後，今年集資額第二高的

ＩＰＯ。中國中免、港交所拒絕置評有關消息。（ｓｌ）

