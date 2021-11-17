雅居樂（３３８３）：已匯出資金全數贖回１﹒９億美元優先票據

《經濟通通訊社１７日專訊》雅居樂（０３３８３）公布，已匯出資金至受託人指定的銀行

賬戶，以全數贖回於１１月到期未償還的本金額為１﹒９億美元的優先票據，資金相當於未償還

本金額連同累計至到期日的利息。

集團認為，贖回將不會對其財務狀況造成重大影響。贖回後將無已發行而尚未贖回的優先票

據。（ａｃ）

