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17/11/2021 12:26

雅居樂（３３８３）：已匯出資金全數贖回１﹒９億美元優先票據

　　《經濟通通訊社１７日專訊》雅居樂（０３３８３）公布，已匯出資金至受託人指定的銀行
賬戶，以全數贖回於１１月到期未償還的本金額為１﹒９億美元的優先票據，資金相當於未償還
本金額連同累計至到期日的利息。
　　集團認為，贖回將不會對其財務狀況造成重大影響。贖回後將無已發行而尚未贖回的優先票
據。（ａｃ）

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