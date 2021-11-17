雅居樂（３３８３）：已匯出資金全數贖回１﹒９億美元優先票據

《經濟通通訊社１７日專訊》雅居樂（０３３８３）公布，已匯出資金至受託人指定的銀行
賬戶，以全數贖回於１１月到期未償還的本金額為１﹒９億美元的優先票據，資金相當於未償還
本金額連同累計至到期日的利息。
集團認為，贖回將不會對其財務狀況造成重大影響。贖回後將無已發行而尚未贖回的優先票
據。（ａｃ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話17/11/2021
【興奮過度？】手遊股回吐 網易績後曾挫半成 上車機會嗎？
|財經熱話17/11/2021
中央強調確保冬季電煤供給 中資電力股先升後回
|大行報告17/11/2021
高盛、瑞銀點睇濠賭股 一Click就知道
|財經熱話17/11/2021
【撲水續命】傳許家印變賣資產注70億人幣 恒大逆市升 僅短線反彈？
|開市Good Morning17/11/2021
熊麗萍料後市靠科技股帶動 網易不宜高追！
|市場資訊17/11/2021
慧理教育九龍太子分校開業 致力為不同地區學生提供優質的教學服務
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰