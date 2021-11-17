【企業盈喜】金達（５２８）料今年虧轉盈賺不少於７５００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》金達控股（００５２８）發盈喜，預期截至今年底止年度將錄
得純利不少於７５００萬元（人民幣．下同），而去年度錄得虧損淨額１１１４﹒１萬元。
集團預期虧轉盈，主要由於受全球亞麻紗市場的需求復甦、銷售價格有所提高及有機亞麻和
纖維大麻的貢獻所致。（ａｃ）
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