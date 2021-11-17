【恒大困局】內媒﹕恒大擬精簡內部架構，月底前完成合併多部門

《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》報道，中國恒大（０３３３３）內部發文指出，

據戰略發展需要對機構設置進行調整，計劃於１１月３０日前完成相應機構合併及人員調整。

其中，集團總部撤銷集團綜合管理中心地區管理及監察分部，其業務及人員相應劃歸地產集

團地區公司。同時，地產集團地區公司招投標及採購部、預算決策部合併為招採預決算部。另外

，投資部、資金部合併為投融資管理部；省公司行銷部、品牌部、售後服務部合併為行銷品牌部

；項目工程部與開發部合併為項目工程開發部。

除了調整機構設置外，另有報道指出公司董事長許家印於內部會議內指出，現在各級政府支

持中國恒大爭取恢復開發貸，恒大內部尤其是資金系統的人員，要加強與金融機構特別是銀行的

溝通。

據悉，許家印在會上向員工提出三個要求，原本已批未放的開發貸要想辦法爭取放款；原本

資料齊全，已經報批但還未批覆的開發貸，必須爭取加速審批；符合條件但尚未報批的開發貸，

務必要準備資料儘快報批。許家印還強調，重啟開發貸業務之後，與以往不同，中國恒大將對開

發貸進行封閉管理，確保「後貸先還」。（ｈｙ）

