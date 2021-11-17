【國安立法】李家超：研究立法處理假新聞，當局會有諮詢

《經濟通通訊社１７日專訊》政務司司長李家超接受電台節目訪問時表示，政府正就處理假

新聞問題作法律研究，強調會從平衡角度、按本港具體情況訂立措施，立法是其中一個方法，但

亦有不同手段，包括管理。

李家超認為，管理假新聞是優先考慮，因為大家較關注平衡點問題。他指出，有國家的做法

包括如認為是虛假訊息、對社會造成破壞，便會要求移除，同時會給予申辯機會；亦有做法是要

求發佈者作出聲明，例如有關訊息未經求證及查證等；外國亦有做法，例如在選舉前，不能發放

與選舉有關訊息等，他強調當局未決定採用何種方法，亦會有諮詢。



＊業界應訂下有公信力守則＊



李家超指，業界應訂下一套自律、有公信力的守則，令從業員更專業化及達到社會期望。他

重申，自由不等於任意妄為，而當自由在法律下進行，便愈有自由的空間，否則便會出現弱肉強

食的情況。



＊２３條立法參考普通法國家做法＊



對於《基本法》２３條立法問題，李家超認為，社會有共識要立法，但問題不是幾時立法，

而是立法後有無實質能力處理國家安全風險的問題，法例是否夠用、管用及達到目的，由於立法

工作是以普通法進行，當局會做法律研究，亦會參考其他普通法國家的做法，又指例如美國、澳

洲有相關法例都很嚴格。

過去曾有立法會議員荒謬地問政府，本屆任期內會否不就基本法２３條立法，李家超指有關

做法是違反《基本法》，因此反映有關議員並非真誠擁護《基本法》及效忠特區政府。（ｈｙ）

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