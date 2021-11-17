《小傳日記》阿里京東明放榜，魚缸膠著悶收場！

《小傳日記》今日魚缸承接唔到尋日升勢，低開５８點後一直窄幅上落，午後最多跌１５０

點。舜宇光學（０２３８２）跌４巴仙，係表現最差藍籌；內房股回吐，中海外（００６８８）

同潤地（０１１０９）都跌１巴仙。至於ＡＴＭ三隻重磅藍籌表現都唔突出，美團

（０３６９０）微跌少過半巴仙，阿里巴巴（０９９８８）就跌近２巴仙，騰訊（００７００）

只微升１巴仙。

今日魚缸成交比上個交易日少２００億銀，交投淡靜下，最終以悶局收市。恒生指數收報

２５６５０，跌６３點或少於半巴仙，主板成交１０９７﹒８７億銀。國企指數報９１９３，跌

３２點或少於半巴仙。恒生科技指數報６６７２，跌４０點或跌近１巴仙。

Ａ場方面，上證綜合指數報３５３７，升１５點或升唔夠半巴仙，成交４０１５﹒５２億銀

人民幣。深證成份指數報１４７１１，升９７點或升近１巴仙，成交２７２５﹒３８億銀人民幣

。

「馬交」特首賀一誠公布咗新一份施政報告，話今年頭９個月，幸運博彩毛收入累計

６７７﹒９０億銀，較２０２０年同期增長近７６巴仙。佢又話，如果賭牌競投趕唔切喺新《博

彩法》公布後進行，就可以按原合同續期。賭股個別發展，銀娛（０００２７）、新濠

（００２００）同金沙（０１９２８）跌１巴仙，美高梅（０２２８２）就升近２巴仙，報

７﹒３８銀。

阿爺今日又出聲，話要繼續增加電煤供給，並依法查處哄抬煤炭價格行為。潤電

（００８３６）最多曾升３巴仙，收市升近２巴仙，報１８﹒５６銀；大唐發電（００９９１）

跌近１巴仙，報１﹒２７銀；龍源電力（００９１６）就跌近個半巴仙，報１５﹒９２元。

聽日兩隻「雙１１」焦點股阿里巴巴同京東（０９６１８）放榜，唔少大行已經預咗今次業

績唔太特別，對股價後續走勢應該唔會有好大影響。至於內房股呢幾日時起時落，繼續睇下有無

進一步消息刺激，短期內可以維持炒波幅策略，請請！



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