國泰１０月載客量按年升９８﹒３％，但料全年仍錄重大虧損

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰航空（００２９３）宣布，今年１０月載客量７６４３０

人次，按年增９８﹒３％，但對比疫情前２０１９年１０月的水平下跌９７﹒２％。收入乘客千

米數按年上升９５％，但與２０１９年１０月相比減少９６﹒１％。乘客運載率上升１１﹒４個

百分點至２９﹒６％，以可用座位千米數計算的運力雖增加１９﹒９％，惟仍較疫情前下跌

８９﹒９％。

截至今年１０月底止十個月，載客人次按年減少８７﹒８％，運力下跌６８﹒４％，而收入

乘客千米數則下跌８４％。



＊１０月載貨量升１９﹒８％＊



國泰指，今年１０月運載１３﹒６９萬公噸貨物，按年增加１９﹒８％，但與疫情前相比減

少２５﹒２％。月內的貨物收入噸千米數按年上升２１％，但與疫情前相比減少１４﹒９％。運

載率上升４個百分點至８２﹒９％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加１５﹒２％，但

與疫情前比減少３０﹒３％。

截至今年１０月底止十個月，載貨量按年跌２﹒９％，運力下跌１４﹒７％，而貨物收入噸

千米數則下跌４﹒３％。



＊下半年業績料有改善＊



顧客及商務總裁林紹波表示，傳統上下半年是貨運旺季，今年以來的貨運高峰期特別強勁，

加上集團持續在現金管理及成本控制的專注及努力，為營運現金消耗帶來正面效益。視乎因新冠

疫情而實施的旅遊及營運限制，預期今年下半年的業績將較上半年有顯著改善，然而今年全年仍

將錄得重大虧損。集團的營運環境持續不明朗，在跨境旅遊及營運限制繼續嚴重影響集團增加航

班的能力，加上疫情在世界各地持續發展，客運及貨運業務依然面對重重挑戰。（ｈｙ）

