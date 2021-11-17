《基金之道－龐寶林》環球股市脫勾，宜分散配置

《基金之道》港股基本上繼續處於一浪低於一浪的區間上落格局。每當恒指嘗試挑戰上浪頂

部，沽盤即湧至。連同內地監管政策的不明朗及經濟增長力度放緩，港股短期僅「有波幅無升幅

」。熱衷短炒者或能在上落市中找到炒作焦點，但對長線投資者來說，現時市況只會令資金變得

更為「短視」，投資者反而應該考慮環球分散配置。

截至上周五（１２日），中港股市大落後，恒指、國指年初至今跌６﹒９９％和

１５﹒１２％，Ａ股滬深３００指數亦挫６﹒２％。重倉中港股票的投資者今年若因選中個別板

塊而無損失，已屬不俗成績。事實上，以主要地區計，截至第三季底止，中國、拉美、大中華、

香港市場基金表現偏弱，第三季平均回報分別為－１４﹒７１％、－１４﹒３６％、－

１３﹒０４％、－１２﹒５２％，單單買入中港股票，或者拉美市場的投資者應該感受不到環球

升市之勢。



＊中港股獨憔悴，美股回報逾兩成＊



可是，中港以外的環球市場表現卻十分強勁，美股三大指數中，截至上周五，除了道指僅升

１７﹒９５％外，其餘兩個指數年初起計累積升幅均超過兩成，以首三季計，美股基金平均回報

１５﹒７７％，甚為不俗。單計第三季，表現最強勁的地區是印度基金，平均回報１１﹒１３％

，今年頭三季平均回報２５﹒８５％。

亞洲市場中，台灣及越南亦不比印度遜色，以指數計，台灣證交所加權股價指數和越南胡志

明證交所指數截至上周五止今年分別累計升２０﹒２４％及３３﹒５％。因應亞洲市場強勢，東

驥旗下組合１０月期間已加大亞洲小型股基金配置。當然，投資者亦要密切留意美元強勢下，亞

洲及其他新興市場貨幣會否因此受到影響。

另外，受惠能源價格上升的新興歐洲市場亦強勁，相關基金第三季平均回報８﹒２７％、今

年頭三季平均回報２８﹒３３％。

中港獨跌的現象，反映環球市場脫勾，國際資金變得愈來愈聰明，形成環球「牛熊共舞」的

現象。現時投資者要部署環球股票已愈來愈容易，若依舊過份?本土偏好（Ｈｏｍｅ

Ｂｉａｓ）?，恐錯失回報，環球分散投資反而是上策。



＊金融海嘯前新興市場贏美股，分散配置為上策＊



可能有投資者會問，既然美股顯著跑出，獨注美股、放棄中港股市不是更好嗎？的確，現時

美股大跑出、中港股大落輸。但不要忘記，投資市場風格可以隨時轉換，例如２００８年「金融

海嘯」爆發前，新興市場便明顯跑贏美股。沒有人知道宏觀環境往後將如何改變市場生態，一般

投資者最簡單的做法，仍然是分散配置，以免失卻機會。

事實上，東驥旗下投資組合近月的中港股票配置比重一直不高，而環球股市１０月中下旬表

現好轉起，東驥亦加大了股票基金配置，主要圍繞環球市場、美股，以及亞洲小型股份。

而按現時企業業績、市場氣氛、央行取態等各方面來看，美股在年底前仍有機會維持強韌，

在負面風險明確來襲前，投資者忌全數沽清手上持倉。

短期來說，除了原有的環球通脹狀況，投資者亦可留意中美關係。現時兩國在部分議題上出

現共識，例如放寬記者簽證限制、考慮展開軍控談判。如中美果兩國關係進一步改善，並落實調

低關稅，地緣政治風險將緩和，對環球金融市場，特別是中美兩地來說均屬利好因素。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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