《威少看世界－張少威》中美關係有望「止跌」惟「反彈」力度有限

《威少看世界》中國國家主席習近平與美國總統拜登昨天上午（１６日）舉行了視像會晤，

從中美雙方發表的新聞稿和美國官員的解讀來看，儘管近期中美關係在台灣問題上出現了嚴重對

抗，但此次會晤的氣氛比較健康，沒有前幾次高官會晤時那種劍拔弩張的壓逼感。兩位領導人坦

率表達了各自對多個重要議題的立場，在有爭議的問題上均無讓步，但雙方你來我往的辯論式對

話，顯示出領導人有意願也有能力透過直接交流來管控中美之間的分歧，防止爭議升級至失控狀

態。鑑於美國國內特別是國會議員中仍有較強的反華勢力，拜登對中美關係的修補只會小步慢行

，但走總比不走要好。因此若用股市投資語言來說，展望中美關係，短期內有望「止跌」，而「

反彈」的力度卻相對有限。



＊會晤氣氛健康，雙邊關係「止跌」＊



公眾在電視上看到，這次會晤開場時雙方都很客氣，習近平說，「看到老朋友，感到很高興

。」而拜登則稱，「下一次，我希望我們能夠面對面談話，就像我們以往在中國旅遊時那樣。」

拜登與習近平有過長時間接觸，相對較為了解對方的言語風格。主管美國事務的中國副外長謝峰

會晤時在場，他在接受傳媒採訪時表示，兩位領導人談得非常深入，非常坦誠，同時又富有建設

性。



同樣在場的美國總統國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ Ｓｕｌｌｉｖａｎ）也在布魯金斯學

會舉辦的一場吹風會上表示，兩位領導人的會晤不是宣讀準備好的文稿，而是就具體問題進行討

論，實話實說，有時會出現一個人說，「幾年前你怎麼怎麼說的，……」。這種形式的對話顯示

出兩人並無太多顧忌，坦率地講出了自己的觀點。對於能夠解決的具體問題，雙方同意由不同層

級的官員跟進，展開進一步的溝通，力求解決問題。沙利文說，「你會見到雙方不同層級的對話

將會展開，包括外交和軍事領域」。



在特朗普政府挑起對華貿易戰，並採取一系列單邊措施試圖令中美脫勾之後，兩國間原有的

數十個不同層級、不同領域的官員對話基本上都被叫停。這自然令雙方無法準確研判對方的戰略

意圖，只能做最壞的打算，這是導致中美關係螺旋式下降的一個重要原因。昨天的會晤可令這類

技術層面的對話逐步恢復，不僅有利於避免彼此誤判，而且能促進雙邊經貿關係早日回歸正軌，

為兩國企業和民眾帶來實際利益。但即使雙邊關係「止跌」，「反彈」的力度有多大仍要看兩國

官員日後的談判能取得哪些進展，以及外圍因素會對談判會構成何種影響。



＊台灣問題對立，底線依舊模糊＊



美方領導人一直強調，美國有責任協助台灣加強安全，但沒有講清怎樣協防，這也是美國一

直採用的「模糊」政策。但實際上，正正是美方最近一系列挑釁性的小動作引發了台海局勢的升

溫。美國正逐步擴大與台灣的官方接觸，並再度炒起「台灣問題國際化」，試圖在聯合國等國際

組織為台灣製造活動空間，同時鼓勵少數西方政客訪問台灣，增加台灣在國際上的曝光度。中國

人民解放軍近期在台灣周圍地區採取的軍事行動，乃是對此類錯誤行為的直接回應。



沙利文說，拜登與習近平就台灣問題進行了較長時間的對話。拜登強調了美國對「一中政策

」的承諾，同時表示也會遵守《台灣關係法》和中美三個聯合公報以及「對台六項保證」。他還

說，「拜登總統告訴習近平主席，他當年在參議院投票支持通過《台灣關係法》，他認為用非和

平手段決定台灣的未來會令美國極度關注」。這顯然是想對習近平發出警告。



中國外交部的新聞稿提到習近平對此的回應，「美方一些人有意搞『以台制華』，這一趨勢

十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚」。習近平還說，「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚

至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。很顯然，在台灣問題上雙方是以硬對硬，均未有絲

毫退讓。



美國一直在試探中國在台灣問題上的底線，也就是甚麼情況下會出現「武力統一」。習近平

的回答非常強硬但並未透露具體底線，因此可以預料，美方日後還會夥同台灣民進黨領導人繼續

用小動作來測試北京的底線。



＊開始恢復合作，放棄經濟脫勾＊



在激烈交鋒之外，這次會晤也達成一些共識，形成中美關係「止跌」的基礎，其中包括在氣

候變化和公共健康領域開展合作，在伊朗核問題和朝鮮核武問題上協調立場。在經濟領域，美方

希望中方能夠完成去年簽署的中美第一階段貿易協議中尚未完成的部分採購，並與美國一起保證

全球能源供應。



中國和美國是能源消耗最多的國家，沙利文稱，兩國應努力保證能源價格的穩定。他說這話

是因為美國民眾近期飽受汽油價格高企之苦，人們抱怨拜登政府無能，這是拜登民望下跌的原因

之一。美國想與中國溝通協調，以減少因能源價格波動而產生的負面影響，這對拜登來說已不只

是經濟問題，而且是政治問題。



過去幾年美國執行特朗普政府對中國徵收高關稅的錯誤政策，但對華進口未見減少，對華赤

字反增，還逼使美國消費者為高物價埋單，充分證明與中國經濟脫勾乃一廂情願，無法做到，現

在需要重新與中國開展合作，美國貿易談判代表戴琪不久前對此做了解釋，提出「再掛勾」

（ｒｅ－ｃｏｕｐｌｉｎｇ）的思路。這意味著一部分對華加徵的關稅有可能被取消，因為這直

接影響美國的經濟復甦步伐，而且可能會讓拜登剛剛簽署的巨額基建法案難以落實。當今全世界

最強的基建大國是中國，從材料到技術，造橋修路誰也比不過中國，如果還對中國產品盲目徵收

高額關稅，對美國經濟來說，嚴重後果不言而喻。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威

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