《輪證國度－劉嘉寳》市場情緒有所提振，恒指短線有望能延續反彈

《輪證國度》恒指連升６日後，周三（１７日）微跌６３點，於２０天線上收市。中美領導

人視像會晤，投資者憧憬中美關係改善，加上ＡＴＭＸ四大科網股領漲，伴隨遊戲版號或將在近

期恢復審批的市場消息，刺激騰訊重上５００元大關。創新藥醫保談判落地，多重利好因素下，

市場情緒有所提振，短線有望能延續反彈，進一步挑戰１００天線，即２６０００點水平。

個股方面，２大電商重磅股阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）於雙１１均創下銷售

佳績，並將於周四（１８日）公布業績。而京東近日造好，已升破所有移動平均線，周五（１９

日）恒指季檢更有機會擠身藍籌股行列。

根據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２１年１０月騰訊（００７００）

《王者榮耀》全球收入達３﹒２９億美元，按年增長４６﹒２％，重回全球手遊收入榜榜首，來

自中國ｉＯＳ的收入佔９６﹒７％，海外版本收入佔比為３﹒３％。消息帶動騰訊

（００７００）做好，並成功收復５００元關及１００天線。

投資者如看好京東股價走勢，可留意京東購２６８７７，行使價３７３﹒０８元，實際槓桿

６﹒８倍，引伸波幅４６﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年２月２２日到期。

相反，看淡則可留意京東沽２６８７５，行使價１２４﹒９元，實際槓桿５﹒４倍，引伸波

幅５２﹒４％，換股比率５０兌１，２０２２年３月２３日到期。

投資者如看好騰訊股價走勢，可留意騰訊購１１０５８，行使價５８６﹒３５元，實際槓桿

８﹒６倍，引伸波幅３７﹒８％，換股比率１００兌１，２０２２年３月７日到期。

相反，看淡則可留意騰訊沽１１０４５，行使價４１４﹒８元，實際槓桿８﹒８倍，引伸波

幅３８﹒９％，換股比率１００兌１，２０２２年２月２３日到期。《國泰君安股票衍生工具銷

售副總裁 劉嘉寳》



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