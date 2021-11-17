【六中全會】中共第三份決議全文發布，逾半聚焦十八大以來成就

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》官媒《新華社》１６日刊發「中共中央關

於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」全文，累計逾３﹒６萬字，其中超半數篇幅聚焦在

中共十八大以來取得的歷史性成就和發生的歷史性變革上。決議除序言和結束語之外，共包括七

個部分，其中以第四部分「開創中國特色社會主義新時代」為重，超過１﹒９萬字。

該部分聚焦中共十八大以來，在堅持黨的全面領導、全面從嚴治黨、經濟建設、全面深化改

革開放、生態文明建設、國防和軍隊建設、堅持「一國兩制」和推進祖國統一等１３個方面，分

領域總結新時代黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，重點總結九年來的原創性

思想、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果。

２０１２年１１月１５日，在中共十八屆一中全會上習近平當選為中共中央總書記，迄今已

經九年。外界普遍預計習近平將在明年獲得第三個任期。



＊習近平就決議進行說明＊



《新華社》並刊發習近平關於決議的說明稱，中央政治局今年３月決定十九六中全會重點研

究全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗問題，成立文件起草組；９月決議徵求意見稿下發

黨內一定範圍徵求意見，之後又對決議稿做出５４７處修改。在決議稿起草過程中，中央政治局

常委會召開了三次會議、中央政治局召開兩次會議進行審議。

中共十九屆六中全會上周四閉幕，通過了「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗

的決議」，並決定２０２２年下半年召開中共第二十次全國代表大會。會議高度評價了中共的領

導和習近平的核心地位，要求「決不在根本性問題上出現顛覆性錯誤」，清醒不懈推進「中華民

族偉大復興」。

全會公報在通篇更多對歷史的總結概括下，也給出中國下一個百年目標的關鍵詞：全面深化

改革開放，促進共同富裕，推進科技自立自強，發出了第二個百年徵程「動員令」。

在中國百年黨史中，此前只有兩個「歷史決議」。第一個是１９４５年４月六屆七中全會通

過的《關於若干歷史問題的決議》，第二個是１９８１年６月十一屆六中全會通過的《關於建國

以來黨的若干歷史問題的決議》。兩個《決議》都是在重大歷史關頭完成的，也分別起到了鞏固

毛澤東和鄧小平領導人權威的作用。

