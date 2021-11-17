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17/11/2021 09:15

【新冠肺炎】全國昨增８宗本土確診在遼寧大連，２宗無症狀轉確診

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，１１月１６日，全國確診者新增確診３１宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２３宗；本土病例８宗均在遼寧大連市，含２宗由無
症狀感染者轉為確診病例均在遼寧。無新增死亡病例。新增疑似病例２宗，均為上海境外輸入病
例；新增治癒出院６９宗。此外，新增無症狀感染１５宗，１宗為本地個案；當日轉為確診病例
２例（無境外輸入）。
　　境外輸入現有確診病例３７８宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例４宗。累計確診病例
９９１９宗，累計治愈出院病例９５４１宗，無死亡病例。
　　截至１１月１６日，全國現有確診病例１２５７宗（其中重症病例１８宗），累計治愈出院
病例９２４７５宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８３６８宗，現有疑似病例
４宗。累計追蹤到密切接觸者１２９９５１５人，尚在醫學觀察的密切接觸者４２５８１人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８９６３例。其中，香港特別行政區１２３８８例（出
院１２０９９例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７６例），台灣地區
１６４９８例（出院１３７４２例，死亡８４８例）。（ｃａ）

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