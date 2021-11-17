【大國博弈】據報美要求中國釋放油儲，外交部：應加強新能源合作

《經濟通通訊社１７日專訊》外交部發言人趙立堅在１７日的例行記者會上，回應有報道指

美國向中國提出釋放石油儲備的要求，以穩定不斷飆升的國際石油價格。

趙立堅指，在昨天舉行的中美元首視頻會晤中，兩國元首談及了能源安全問題。習近平指出

，中美應該倡導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作，同國際社會一

道，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。（ｄｗ）

