【聚焦人幣】巴克萊料人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數明年上半年達峰值

《經濟通通訊社１７日專訊》巴克萊最新研究報告指出，該行對人民幣仍持建設性態度，預

計人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數將在２０２２年上半年達到１０２左右的峰值。巴克萊料美元兌人

民幣在明年二季度前將有規律地走低，這從強勁的貿易勢頭、服務逆差擴大的延遲、支持性投資

組合流入以及經常帳戶盈餘的被動回收中獲得安慰，而經波動率調整的利差仍然具有吸引力。

報告認為，人行在繼續追求人民幣國際化的過程中，並不倚重ＣＦＥＴＳ的收益。然而，人

民幣ＣＦＥＴＳ的上漲步伐可能會放緩，因為逆風上升限制了相對豐厚的估值帶來的進一步上行

空間。由於中國對新冠疫情採取零容忍的態度，加上房地產市場低迷，服務和消費的疲軟，監管

對股市的打擊以及近期的電力配給，令增長前景有所放緩。

該行又預計美元兌人民幣將在明年下半年小幅上漲，假設邊境對國際旅行開放，與貿易相關

的順風減弱和服務逆差再次攀升。資本賬戶開放也可能助長資本外流，因美聯儲準備加息而人行

則繼續保持相對支持的政策環境，與美國的政策分歧對資金流向產生影響。

此外，中美關係繼續構成雙向風險，美元兌人民幣更傾向於下行，尤其是在任何關係緩和以

及╱或者關稅降低的情況可能引發人民幣風險溢價的壓縮。（ｗｌ）

