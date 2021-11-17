【大國博弈】沙利文：美中將在多個層面加強接觸，確保競爭有護欄

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登和中國國家主席習近平完成線上會晤幾個小時後

，美國國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ Ｓｕｌｌｉｖａｎ）周二（１６日）表示，美國將在多

個層面加強與中國的接觸，以確保競爭有護欄，這樣就不會偏離方向，演變為衝突。

沙利文指，美國對中國核武器和導彈數量增加表示擔憂，拜登確實在會談中向習近平提出了

進行一系列戰略穩定對話的必要性。這些對話需要在雙方領導人的指導下，由獲得授權的高階團

隊牽頭進行，涵蓋安全、技術和外交等領域。



＊習拜討論如何在伊朗和問題上協調立場＊



沙利文特別提到，中美元首討論了在１１月２９日美國－伊朗有關恢復２０１５年伊核協議

的間接會談之前，如何協調美中兩國的立場，以便讓六大國（英國、中國、法國、德國、俄羅斯

和美國）在處理伊朗問題時團結一致，努力為恢復（協議）鋪平道路。

伊朗和參與該協議的上述６個國家的官員將於本月末在維也納開會，討論德黑蘭和華盛頓能

否同意重新遵守該協議。根據協議規定，伊朗限制其核計劃，以換取美國、歐盟和聯合國放鬆制

裁。２０１８年，時任美國總統的特朗普讓美國退出伊核協議，並恢復了對伊朗的嚴厲制裁，促

使德黑蘭在大約一年後開始違反協議限制。

雖然中國贊成恢復伊核協議，但傾向於將責任歸於美國而不是伊朗，指責華盛頓先拋棄了該

協議。中國還不顧美國的制裁購買伊朗石油，為該國經濟雪中送炭。（ｗｌ）

