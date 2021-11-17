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17/11/2021 08:49

《股林淘金－林家亨》中美會談和氣收場，港股短線應未升完

　　《股林淘金》中美兩國元首昨日（１６日）完成會談，雙方同意推動關係重回正軌，並默認
『相互尊重，和平共處，合作共贏』三大原則。美股先升後回吐，道指仍錄得升幅５４點，納指
上升１２０點。美國新電車寵兒Ｒｉｖｉａｎ及Ｌｕｃｉｄ大升１５％及２３％，帶動
Ｔｅｓｌａ、小鵬（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）股價上升４％、５﹒２６％及
９﹒７５％不等。比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦上升４﹒５２元。
　　其他港股ＡＤＲ普遍下跌，港交所（００３８８）下跌２﹒５９元；阿里巴巴
（０９９８８）下跌１﹒２５元；網易（０９９９９）下跌９﹒９３元；京東（０９６１８）下
跌４﹒２１元；美團（０３６９０）下跌２﹒８９元；騰訊（００７００）上升０﹒７元。
　　摩根士丹利將理想汽車調高評級，其今天股價應受到良好追捧！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述騰訊及比亞迪股。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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