《股林淘金－林家亨》中美會談和氣收場，港股短線應未升完

《股林淘金》中美兩國元首昨日（１６日）完成會談，雙方同意推動關係重回正軌，並默認

『相互尊重，和平共處，合作共贏』三大原則。美股先升後回吐，道指仍錄得升幅５４點，納指

上升１２０點。美國新電車寵兒Ｒｉｖｉａｎ及Ｌｕｃｉｄ大升１５％及２３％，帶動

Ｔｅｓｌａ、小鵬（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）股價上升４％、５﹒２６％及

９﹒７５％不等。比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦上升４﹒５２元。

其他港股ＡＤＲ普遍下跌，港交所（００３８８）下跌２﹒５９元；阿里巴巴

（０９９８８）下跌１﹒２５元；網易（０９９９９）下跌９﹒９３元；京東（０９６１８）下

跌４﹒２１元；美團（０３６９０）下跌２﹒８９元；騰訊（００７００）上升０﹒７元。

摩根士丹利將理想汽車調高評級，其今天股價應受到良好追捧！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述騰訊及比亞迪股。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



