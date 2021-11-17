【內房困局】據報國字號房企一周發債逾２８７億人幣，超十月全月

《經濟通通訊社１７日專訊》內房在銀行間市場發債步伐漸快，不過主角清一色為國企央企

。據《第一財經》引述行業機構數據顯示，自１１月１０日以來，有２５家房企及城投企業宣布

在銀行間市場融資，所涉金額２８７﹒８億元（人民幣．下同），已成功發展的企業包括保利發

展（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）等。有券商人士認為，房企融資環境

確實有所好轉，但近期公布的發債計劃，很多是之前已有備案，現在加快審批通過；此外，

ＡＢＳ發行也微幅回溫。

除了上述規模型房企，地方性城投公司也動作頻頻，常州城建、鎮江城建、烏魯木齊城建、

漳州城投、泰興城投、濟南城建、宜春城投、柳州建投、毫州城建、北京城投等公司，均公布已

發行或擬發行的融資計劃，其中多筆規模超１０億元。據克而瑞研報，這些林林總總的發債計劃

，總規模已近３００億元。而在過去１０月份，房企境內發債總額也不過２０３億元，環比削逾

五成，同比則降４３﹒６％。

業內認為，當前房企融資環境的變化，並不代表政策出現大面積鬆動，而是對房企合理資金

需求的滿足，且銀行在風險偏好上更加嚴苛，受惠的仍是資質較好的房企。



＊民企曝銷售市場極冷，關注金科能否成功發行美元債＊



但作為本輪內房債務風暴的「風眼」，民營企業的經營仍如履薄冰。報道引述一家大型民營

房企人士稱，行業融資確有好轉信號，包括中期票據發行加快、房貸基本面好轉等。但當下，銷

售市場遠比數據呈現出來的冷清，民營房企除了融資艱難，仍然面臨規模被動收縮的現實。

值關注的是，民企金科股份（深：０００６５６）近日拋出一筆擬發行總額不超８億美元的

離岸債發行計劃，期限預計不超過５年期，募集資金主要用於發展城市更新項目。在中資美元債

市場動盪之際，這筆債券發行計劃能否成功，將具有一定信號意義。

貝殼研究院數據顯示，１０月份，房企境外融資共發行６筆債券，發債數量年內第二次降至

個位數；境外融資規模約１０１億元，環比下降６３﹒３％，同比下降６９﹒６％。（ｗｌ）

