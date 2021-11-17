《投資智慧－鄧聲興》首程控股（０６９７）內地停車場業務潛力大

《投資智慧》專注於停車出行領域的首程控股（００６９７），其國企背景加上眾多明星股

東，賦予集團眾多優質資源開拓內地龐大的停車場市場，並成功持續獲取優質的停車場資源，轉

型三年以來，集團營收翻４倍。今年上半年，集團實現營業收入６﹒３９億元，同比增長

１４８％；毛利３﹒５２億元，同比增長７９０％；中期營收增速保持高速增長，穩定高派息持

續，停車出行、基金管理兩大業務穩步推進。此外，集團於期內加速推進ＢＯＴ類項目落地，中

標多個機場以及高鐵專案，並進一步加強區域城市級項目合作。需要留意的是，雖然集團上半年

錄得虧損，但虧損原因主要是由於年初處置首鋼資源股權帶來一次性非現金虧損，如撇除該減值

撥備，集團的兩大主營業務處於盈利狀態。而處置首鋼資源股權實際有利於集團進一步聚焦主業

。



與此同時，集團近日好消息頻現，其員工股權激勵計劃獲股東大會一致通過，通過深度綁定

股東以及員工利益，或將是其業績表現的一劑強心針，使得集團業績有望步入快車道。與此同時

，集團旗下的全資子公司首合有限公司正式獲得香港證監會監管的９號牌照合規持牌機構，自此

得以與國際資管市場接軌，使集團未來將可為眾多海內外投資者提供投資於中國內地停車出行領

域和基礎設施不動產領域的機會，是集團邁出對接海外資金的第一步。



目前，內地的停車場市場處於萬億藍海階段，而作為出行領域的唯一一家上市公司，集團依

託雄厚的背景資源，在停車賽道潛心耕耘接近４年，已然奪得先發優勢。集團現階段股價已經在

低位蓄力已久，近期在相關利好消息下有所上升，目標價２﹒１元，止蝕價１﹒５５元。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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