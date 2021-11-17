《拆局麒想－林嘉麒》歐舒丹多品牌策略成功，惟內藏多個憂慮

《拆局麒想》企業發展可透過自身業務ｏｒｇａｎｉｃ ｇｒｏｗｔｈ或併購擴大，而多品

牌策略是市場行銷中品牌策略的一種，公司的主要產品以多個不同的商標在市場上銷售，各品牌

有同類商品但不同質，或在不同市場或地理區域。成功例子有Ｐ＆Ｇ、花王等。歐舒丹

（００９７３）最新宣布以總代價４﹒５億美元收購Ｓｏｌｄｅ Ｊａｎｅｉｒｏ（ＳＤＪ）品

牌約８３％的間接股權，估值相等於２０２１年預測期企業價值倍數（ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ）

２１﹒１倍，估值大致符合行業水平，未算太平，不過消息一出，股價即刻有反應，而且市場睇

法正面。



首先，公司近年明顯積極加強推進多品牌策略，現時有六個品牌：Ｌ＇Ｏｃｃｉｔａｎｅ

ｅｎ Ｐｒｏｖｅｎｃｅ、Ｍｅｌｖｉｔａ、Ｅｒｂｏｒｉａｎ、Ｌ＇Ｏｃｃｉｔａｎｅ ａｕ

Ｂｒｅｓｉｌ、ＬｉｍｅＬｉｆｅ ｂｙ Ａｌｃｏｎｅ及ＥＬＥＭＩＳ，而其中２０１９年

初收購的英國高級護膚及水療品牌ＥＬＥＭＩＳ成為近年成功改善業績的一大原因。在當年完成

收購後，２０１９年４月－９月其中盈利的６％是來自自然銷售增長，而剩下的同時得益於與

Ｅｌｅｍｉｓ合併而帶來的經營槓桿。Ｅｌｅｍｉｓ主打的是高端美容護膚產品以及水療服務，

受季節促銷性因素影響較小，彌補了歐舒丹以前純零售的布局。到今年上半年，成績更錄得管理

層認為是「令人鼓舞」的銷售增長，按固定匯率計算增長１８﹒６％，其中由Ｌ’

Ｏｃｃｉｔａｎｅｅｎ Ｐｒｏｖｅｎｃｅ增長２１﹒７％，而ＥＬＥＭＩＳ更高達３３﹒１％

。值得留意的是其他品牌增長亦不俗也有２４﹒６％。



是次收購，市場一致看好，主要是ＳＤＪ的銷售增長持續。事實上，ＳＤＪ於２０１９至

２０２１年銷售額複合增長率高達６３％，毛利率及經營溢利率預期可持續改善，更相信歐舒丹

業務整合後２０２３財年淨利潤可增強７％至８％。現時歐舒丹預測２０２２年市盈率為３０倍

，較國際同業３５倍估值有折讓２０％，大行給予「買入」評級。再者，管理層預計Ｓｏｌｄｅ

Ｊａｎｅｉｒｏ在未來３至５年的收入將以每年３０％至４０％的速度增長。在這種連科技股

也欠缺的高速增長下，對公司股價當然有鼓舞作用。不過，多品牌併購策略會影響財務狀況，公

司在２０２１年年度定流動負債已由２０２０年３月的４﹒６６億歐元。大幅增加至８﹒８７億

，加上今次併購，財務狀況似乎會更加緊張。再者，公司現時主力品牌仍是Ｌ＇

Ｏｃｃｉｔａｎｅ ｅｎ Ｐｒｏｖｅｎｃｅ，去年度佔整體銷售淨額高達７７﹒７％，而經營

溢利更高達８３﹒７％，意即皇牌品牌的貢獻未是太多。再者，歐舒丹除了ＥＬＥＭＩＳ之外，

之前收購的不少小品牌，收購之後對於整個的協同效應只是一般，所以就算未來是以併購作策略

擴充，每一次動作也要好好觀察。

《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



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