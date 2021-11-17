《樓市亮話－湯文亮》通脹最大隱憂是負資產增加

《樓市亮話》如果美國未能適時降低關稅，減少派錢，開放港口，讓貨物儘快上超市貨架，

通脹是無可避免。有人話買樓可以抗通脹，似乎冇錯，其實是錯到不得了，通脹最大隱憂是負資

產增加，日本迷失３０年就是因為日本人買樓抗通脹，導致日本樓價急升，一代人基本上不能還

樓宇貸款，當時日本流行的是三代供一層樓，隨後美國用廣場協議，令日本幣大幅升值，隨之而

來的就是日本本土物業資產價格大幅下跌，那些三代供一層樓的人就慘了，現在一般人都怪美國

的廣場協議令日本迷失３０年，但德國也有類似的廣場協議，又唔見德國迷失３０年，所以，日

本人千祈唔好怪美國人（他們亦不敢），要怪就怪自己誤信買樓可以抗通脹。



買實物抗通脹似乎是一個物質不變定律，但是還有一個條件，就是不能借錢，或者借太多錢

，因為大家沉醉買實物抗通脹，譬如買樓，樓價必定上升，如果借錢不多，基本上是一個正確做

法，但很多人認為樓價必升，以非常高的槓桿借錢買樓，在群情洶湧下，樓價的確上升，似乎證

實了買資產抗通脹是正確的，於是繼續用高槓桿買樓，最後變成不是買樓抗通脹，而是借錢抗通

脹，為抗通脹的人埋下隱憂。



與通脹一起來的是利息，不過是通脹先行，利息跟尾，樓價升了，業主非常開心，但銀行加

息，每月負擔重了，而且借錢的利息在大多數的時候都高於通脹，還唔起錢唯有節衣縮食，但這

不是一勞永逸辦法，最後都要將樓宇出售，本來樓價是一片唱好，但當業主有困難要出售物業時

，才發覺樓價除了急速下跌，承接力亦嚴重不足，理由是有很多業主一齊出貨。到最後，一班抗

通脹英雄都變成負資產者，其實，他們搞錯了一件事，以為自己是買樓抗通脹，誰不知變成借錢

抗通脹，最後會令到自己變成負資產者。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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