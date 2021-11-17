《陶冬天下－陶冬》減碳之痛

《陶冬天下》在參加聯合國氣候峰會（ＣＯＰ２６）的前夜，美國總統拜登做了一件不尋常

的事情，請求ＯＰＥＣ＋增加石油產量，他甚至威脅沙特和俄羅斯如果不照辦，美國可能對他們

採取措施。



對於一位將解決氣候變化問題作為自己第一政績的美國總統，在尋求制止氣候暖化的最高級

會議期間，撕下面具公開要求生產更多的化石燃料，這是一件極具諷刺意義的事情。



但是白宮沒有選擇。美國的汽油價格在暴漲中，而距離中期選舉不到一年時間。選民們已經

在幾個地方選舉中表達了對拜登政府的強烈不滿，他第一年的支持率創下了三十年歷任總統的新

低。拜登的國務卿、能源部長在四處遊說產油國增加產量，政府也準備釋放大量庫存來平抑油價

，不過到現在為止效果並不理想。華爾街幾家投行預測原油價格達到每桶一百美元，甚至有人提

起油價衝向１５０美元的情景。



自從開採墨西哥灣石油和發展頁岩氣之後，美國成為能源淨出口國，對中東、西非的石油進

口依賴度大幅下降，自給自足的日子過得不錯。



那麼為甚麼出現現在的情況呢？在奧巴馬任內，美國對石油生產嚴加限制，對頁岩氣產業更

施以嚴厲監管，時任副總統的拜登曾經深度參與制定這些政策，造成美國的能源投資大幅下滑。

前幾年石油價格大幅下挫時，政府將頁岩氣行業看作污染行業，並未施以財政援手，坐視成批公

司倒閉。



頁岩氣產業本是美國能源產能的調節器，能源價格高時候就多生產，低的時候就少生產。他

們的破產令美國的能源供應失去了緩衝。只是在政治正確的亢奮中，關閉高能耗和污染環境能源

生產被認為是理所當然的。可是，一旦供需出現逆轉，破產了的頁岩礦、停產了的油井是無法很

快恢復生產的。加上歐洲亞洲爆發天然氣危機，直接扯高了替代能源的價格。



美中歐日英分別承諾在２０３０年或２０３５年完全停止或者減半生產燃油汽車。所以石油

需求長遠來看一定會減少，化石能源的黃金時期已經過去。沒有了長遠需求，也就沒有了長遠投

資，於是就產生出短期的錯位，短期的供需失衡加上巨大的資金炒作，將石油價格越推越高。



德國關閉核電站、中國關閉小煤礦，都是人類邁向清潔能源、安全能源的重要步驟，是最終

實現碳中和的重要一環。但是這個過程意外地觸發了本國的能源短缺，前者導致歐洲天然氣價格

暴漲，後者迫使中國大面積限電限產。



減少碳排放，扭轉氣候變化的趨勢，事關人類的生存，各國都必須作出不懈的努力，但是這

個過程卻可能犯各種各樣的錯誤，導致物價高漲、民生困境，甚至催生能源危機。



扭轉氣候變化這個理想十分豐滿，能源供應出現缺口這個現實卻很骨感。人類既要解決現實

裏的困難，又必須不忘前進中的方向。《陶冬》



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