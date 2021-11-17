【新冠肺炎】香港迪士尼樂園今閉園，確診患者周日曾到訪

《經濟通通訊社１７日專訊》政府公布一名確診者於本月１４日上午１１時至下午６時曾到
訪迪士尼樂園，該段時間身處樂園的人均須於周四（１８日）或以前完成強制檢測。香港迪士尼
樂園表示，為額外安全起見，今日會關閉一天，確保相關演藝人員能及早完成檢測，呼籲市民選
擇其他日子到訪。（ｈｙ）
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