【新冠肺炎】曾祈殷：機組人員回港後應指定地點檢疫，與市民看齊

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰航空（００２９３）３名機組人員從德國返港後先後確診

新型肺炎。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在一個電台節目上表示，檢疫指引下機師仍

可以外?，又關注機師的同住家人是否需要接受醫學監測等，仍然有傳播風險。他認為所有海外

回港的機組人員應與一般市民的檢疫措施看齊，入住隔離酒店或指定地點進行檢疫。

對於於曾經在德國與患者入住同一酒店的所有機組人員，要到檢疫中心接受強制檢疫。曾祈

殷認為措施適合，認為外國感染風險高，要阻止本港爆發第五波疫情，要採取適合的防疫措施，

擔心一旦社區存在隱性傳播鏈，會影響與內地通關。他又建議，航空公司聘請更多機師及機組人

員，令人員編制更鬆動，減少機組人員檢疫對本港運輸的影響，同時政府也有責任與航空公司溝

通。



＊香港物流協會：１３０名機組人員需隔離料影響三成運力＊



香港物流協會會長袁美儀在同一節目提到，現時當局要求曾入住德國有關酒店的約１３０名

機組人員，回港後要接受２１日隔離檢疫，對本港貨運有一定影響，尤其現時正值臨近聖誕及新

年的貨運旺季，貨運需求大，估計最少影響三成運力，擔心運費增加，最終轉嫁消費者。

（ａｃ）

