【新冠肺炎】維港泳下月１２日復辦，參賽者須完成接種疫苗

《經濟通通訊社１７日專訊》受疫情影響而停辦兩年的新世界維港泳將於今年１２月１２日

舉行。由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世

界維港泳」，自２０１１年復辦起，今年迎來１０周年誌慶。本屆賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾

碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。今屆參賽名額為１５００個，今日上午１０時３０分起接

受網上報名，至本月２２日晚上１１時５９分截止。



＊名額１５００個＊



因應新冠疫情，主辦單位將採取嚴格防疫措施，包括今屆入圍參賽者須在比賽前１４日或之

前（即本月２８日或之前），完成接種兩劑政府認可的疫苗；領取選手包當日，亦即活動舉行前

４８小時內，接受由主辦單位為泳手免費安排的政府認可核酸檢測，並取得陰性結果；泳手須遞

交電子健康申報表，確認賽事前２１日（即本月２０日或之後）未有離港，以及比賽當日，使用

「安心出行」手機應用程式，以進入會場。大會除了在會場加設大量酒精搓手液、社交距離提示

外，亦將在報到處設置體溫監測設備，並在終點設有兩個口罩派發處，以便完成賽事的泳手做好

防疫措施。



＊續設「競賽組」和「優悠組」＊



今屆「新世界維港泳」以「浪接浪，一起創」為主題，寓意鼓勵一眾泳手勇於接受生活上的

挑戰，一同創造一浪接一浪的成就。今年賽事繼續設有「競賽組」和「優悠組」，名額合共

１５００個。由於名額有限，今年「競賽組」只供２０１９年入圍競賽組泳手報名並以水試或其

他認可成績為準則，較快者可獲參賽資格。至於「優悠組」，若報名人數超過名額，大會將會進

行抽籤，並於本月２５日公布抽籤結果，部分名額將優先給予２０１９年入圍的泳手，中籤的泳

手須於本月底參與水試，通過水試者便能參加「優悠組」的賽事。今年未有報名或未能成功抽中

參與賽事的２０１９年入圍泳手，其優先參賽資格將獲順延至明年。（ｓｌ）

