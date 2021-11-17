【新冠疫苗】一周錄３５宗異常報告，１３歲少年針後疑現心肌炎

《經濟通通訊社１７日專訊》政府公布，截至１１月１４日晚上１１時５９分的過去一星期

，衞生署共接獲３５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及

曾經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

過去一星期，衞生署接獲一宗涉及１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或

心包炎的報告。這宗個案涉及一名１３歲男子，他在接種第一劑復必泰疫苗後一天內出現胸痛，

情況穩定。



＊約６９﹒４％人口最少已接種一劑疫苗＊



截至１１月１４日晚上８時，本港市民合共接種了約９１９萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約４６７萬名，佔全港１２歲或以上人口的６９﹒４％。衞生署共接獲６３４９宗異

常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括４７宗

涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯

示與接種疫苗有關聯。

截至１１月１４日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結２９宗死亡個

案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１８宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並

未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。（ｃｌ）

