【企業盈喜】高山企業（０６１６）料中期虧轉賺最少７０００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》高山企業（００６１６）公布，預期截至９月３０日止中期純

利不少於７０００萬元，去年同期虧損約６４６０萬元。

該集團指，預期淨溢利主要由於（其中包括）（ｉ）投資物業之公平值變動收益增加；及

（ｉｉ）持作出售發展物業之撥回。此等溢利增加有部份由（ｉｉｉ）按公平值計入損益之金融

資產之公平值變動淨虧損增加；及（ｉｖ）應收貸款減值增加所抵消。

該集團預期於本月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）

