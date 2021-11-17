【企業盈喜】漢國置業（００１６０）料中期盈利增３０％

《經濟通通訊社１７日專訊》漢國置業（００１６０）公布，預期截至９月３０日止中期純

利按年增長約３０％，至約１﹒１９億元。

該集團指，盈利增長主因整座數據中心大廈租賃合約已於期內開始生效，以致租金收入增加

，從而產生相對較高的租金收入貢獻。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

