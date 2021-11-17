【企業盈喜】珩灣科技（１５２３）１０個月盈利超越去年度１８％

《經濟通通訊社１７日專訊》珩灣科技（０１５２３）公布，根據未經審核綜合管理帳目及

目前可得資料，截至１０月３１日止溢利比去年度盈利約１４２０萬美元高約１８﹒３％。

該集團指，此溢利大幅增加主要歸因於ＳＤ－ＷＡＮ路由器銷量大幅增加以及與去年同期比

較，淨利潤率錄得提升。

該集團將於明年２月末公布截至２０２１年１２月３１日之２０２１全年業績業績。

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