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17/11/2021 08:13

【企業盈喜】結好控股（０００６４）料中期溢利增４２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》結好控股（０００６４）公布，預期截至９月３０日止中期溢
利將增加約４２％，至約１﹒３９億元。
　　該集團指，純利增加主因投資物業公允值變動收益，以及應收保證金客戶帳項減值虧損減少
。集團指日常業務於期內並無重大變動。
　　該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）

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