【北水炒Ｄ乜】淨流出０﹒４億人幣，買保利物業沽騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》恒指高開５５點，報２５４４６點。最高升３５５點報

２５７４６點，最低升１９點報２５４１０點。恒指收報２５７１３點，升３２２點或

１﹒２７％。

按額度計算，北水全日淨流入０﹒４億元人民幣。保利物業（０６０４９）、美團

（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、舜宇光

學科技（０２３８２）、中國移動（００９４１）。

主板成交１３１０﹒３７億元增加１０﹒５％。其中港股通成交２６１﹒７億元，佔總成交

２０％。



＊保利物業通過限制性股票激勵計劃＊



保利物業董事會已決議建議採納限制性股票激勵計劃及首次授予方案。根據該計劃，董事會

將確定激勵對象及授予的限制性股票數量。本計劃須取得國資委同意並經公司股東於臨時股東大

會上批准，方可實施。

保利物業升１９﹒１７％報５４﹒４元，北水淨買入２﹒８億元。美團升２﹒６９％報

２９７﹒４元，北水淨買入２億元。快手升２﹒９３％報１０１﹒９元，北水淨買入１﹒９億元

。騰訊控股升２﹒１８％報５０２﹒５元，北水淨賣出１８﹒６億元。舜宇光學科技跌

０﹒４３％報２２９元，北水淨賣出４﹒１億元。中國移動跌０﹒２１％報４７﹒１５元，北水

淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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保利物業 （０６０４９） ２﹒７９

美團 （０３６９０） ２﹒０２

快手 （０１０２４） １﹒８８

藥明生物 （０２２６９） ０﹒９８

恒騰網絡 （００１３６） ０﹒８０

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１８﹒５８

舜宇光學科技 （０２３８２） －４﹒１２

中國移動 （００９４１） －２﹒３８

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒８５

中芯國際 （００９８１） －１﹒１０

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