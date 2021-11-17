《日入而息》百度上季經調整盈利跌２７％，國泰料全年錄重大虧損

《今天重點》

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百度（０９８８８）公布，集團第三季虧損１６５﹒５９

億人民幣，對比去年同期為純利１３６﹒７８億，每美國

存託憑證基本虧損為４８﹒１８人民幣。以非通用會計準

則計算，集團純利５０﹒９億，按年跌２７﹒１６％

國泰航空（００２９３）宣布，今年１０月載客量約７﹒

６萬人次，按年增９８﹒３％，但對比疫情前２０１９年

１０月的水平下跌９７﹒２％。今年首十個月載客人次按

年減少８７﹒８％，預料下半年業績改善，但全年仍將錄

得重大虧損

旅遊零售運營商中國中免（滬：６０１８８８）公布，獲

悉港交所（００３８８）上市委員會已審閱其上市申請，

但發行上市尚需取得港交所的最終批准。市傳中國中免集

資額約５０億美元（折合約３９０億港元）

嗶哩嗶哩（０９６２６）宣布，第三季淨營業額總額達５

２﹒０７億人民幣，按年增加６１％，經調整淨虧損為１

６﹒２２億人民幣，較去年同期有所擴闊。經調整每股基

本淨虧損為４﹒１６元人民幣，略遜預期

由阿里巴巴（０９９８８）牽頭的合資公司，或將獲中國

官方批准成為紫光集團破產重組的戰略投資者，消息透露

，有關交易額可能超過５００億人民幣，有望在１２月完

成

美國國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ Ｓｕｌｌｉｖａｎ

）表示，美國將在多個層面加強與中國的接觸，以確保競

爭有護欄，這樣就不會偏離方向，演變為衝突

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《即日市況》

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恒指低收６３點報２５６５０，科指跌４０點報６６７２

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒４４％，成交連續第１９日突破一萬億

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《美元匯價》

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經濟復甦受疫情影響，歐元受壓惟已見超賣

歐元最新報１﹒１ ╱，日圓最新報 ╱

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《公司業績》

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國泰（００２９３）１０月載客量按年升９８﹒３％，但料全年仍錄重大虧損

百度（０９８８８）第三季經調整純利跌２７﹒２％至５０﹒９億元人民幣

德永佳（００３２１）中期純利按年跌１﹒１％，派中期息８港仙

網易雲音樂中期經調整淨虧損按年收窄至５﹒３億元人民幣

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《公司資訊》

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傳中國中免在港第二上市計劃獲批，集資約５０億美元

企鵝號導流計劃被斥欺詐，騰訊（００７００）叫停「黎

明計劃」向Ｂ站ＵＰ主道歉；微信小程序支付自助開通雲

閃付功能上線

平安好醫生（０１８３３）與桐樹基因合作，提供腫瘤患

者全病程管理服務

興業銀行成功發行首期境外綠色存款證

正商實業（００１８５）斥１﹒８６億元人民幣投得河南

省新密市一住宅地

聯交所譴責匯源果汁及其前主席董事等人

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《神州民企》

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雅居樂（０３３８３）已匯出資金全數贖回１﹒９億美元

優先票據

金鷹商貿（０３３０８）陳毅杭辭任首席執行官，王恒接

任

蔡少惠接替賀繼永出任麥迪衛康（０２１５９）首席財務

官

內媒表示恒大（０３３３３）擬精簡內部架構，月底前完

成合併多部門；據報恒大旗下房車寶多個區域公司解散，

留部分人善後

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《中國要聞》

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財政部提前下達明年部分城鎮保障性安居工程補助資金

首十月中國原油期貨成交金額同比增５１﹒２％

江蘇鹽城市大豐區海域發生５﹒０級地震

上海新房上周成交大幅下挫近五成

銀保監批准保險資金投資基礎設施公募ＲＥＩＴｓ

外電表示大眾汽車中國區負責人明年２月初將被解職

首三季中非貿易增３８﹒２％至１８５２億美元創新高

康美藥業原董事長馬興田操縱證券市場，一審判１２年

上海將對密室劇本殺實施備案管理

人行５００億逆回購利率持平，今淨回籠５００億元

九月以來三間大型發電央企掛牌轉讓逾十處火電資產

據報當局或批准阿里巴巴財團成紫光破產重組投資者

光大證券債務融資總部、投行總部總經理杜雄飛被查

據報信託再收監管指導，要求壓降通道業務和融資業務

５家機構網下申購新股遭禁，鳴石因棄購被列入黑名單

第二十三屆中國工業博覽會因疫情形勢嚴峻將再度延期

馬永生任中石化集團董事長；鄭學選任中國建築董事長

銀保監表示通過科技賦能破解動產質押難點

北京建設政策性住房逾５萬套，完成全年任務１１０％

外交部表示所謂台灣關係法、對台六項保證均屬非法無效

中國屈臣氏表示Ｏ＋Ｏ零售模式有助品牌拓展務

中德安聯人壽成內地首家合資轉外商獨資壽險公司

據報國字號房企一周發債逾２８７億人幣，超十月全月

標普表示內房違約情況或將持續至明年

交通運輸部表示加快網約車合規化進程，規範平台公司

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４％，國台辦堅決反對「修憲謀獨」行徑

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《其他消息》

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六四集會案李卓人等５人求情認罪，下月中判刑

李家超稱研究立法處理假新聞，當局會有諮詢；新一屆立

法會將帶來新衝擊，會共同解決問題

立法會換屆選舉網上候選人簡介會周五晚上舉行

香港加油屬不當？旅發局表示冀車手盡可能勿在服裝或單

車有政治元素

港元一年期隔夜平均指數掛勾債券超購約５﹒４倍

傳港府五年期歐元綠債定價在ＭＳ＋３０個基點區域

１０月銀行轉按登記跌８﹒２％，連升五個月後回落

深股通額度全日用近２９億元；滬股通額度全日用近６億

元，陸股通流出２億元

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｒｅａｌｔｙ在香港開設第二間數據中

心

ｆｏｏｄｐａｎｄａ勞資談判未達共識，明再開會討論各

項細節

單車節１月復辦移師港珠澳大橋，周六報名上限３０００

人

新界區農曆年宵市場攤位下周二起公開競投

調查指５７％德國境內中資企業料公司經濟狀況短期內進

一步改善

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《大國博弈》

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中國９月增持美國國債６億美元，仍為第２大債權國

沙利文稱美中將在多個層面加強接觸，確保競爭有護欄

王岐山稱中國離不開世界，世界也離不開中國

白宮表示拜登與習近平通話時並未討論北京冬奧會事宜

傳美國擬抵制冬奧，中方不作評論，稱運動員才是主角

據報美要求中國釋放油儲，外交部表示應加強新能源合作

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《新冠肺炎》

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傳國泰避檢疫，研究機師外地換班為期２至４個月

輝瑞開放抗新冠口服藥平價版專利，９５國受惠

國務院參事王輝耀稱冀北京冬奧後中國逐步放鬆防疫

奧克蘭下月中解封，清零改為病毒共存

據報聯邦快遞將關閉香港飛行員基地

曾祈殷稱機組人員回港後應指定地點檢疫，與市民看齊

梁子超稱維港渡海泳及單車節防疫措施恰當

維港泳下月１２日復辦，參賽者須完成接種疫苗

美商會會長呈辭，無法接受隔離同時呼籲港府放寬限制

衞生防護中心調查兩宗外地確診懷疑復陽個案

迪士尼樂園今關閉，有持年票市民「摸門釘」

香港迪士尼樂園今閉園，確診患者周日曾到訪

一名初步確診者曾到灣仔入境處，處方安排職員檢測

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