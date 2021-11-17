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即市新聞

17/11/2021 19:07

《日入而息》百度上季經調整盈利跌２７％，國泰料全年錄重大虧損

　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　百度（０９８８８）公布，集團第三季虧損１６５﹒５９
　　億人民幣，對比去年同期為純利１３６﹒７８億，每美國
　　存託憑證基本虧損為４８﹒１８人民幣。以非通用會計準
　　則計算，集團純利５０﹒９億，按年跌２７﹒１６％　　
　　國泰航空（００２９３）宣布，今年１０月載客量約７﹒
　　６萬人次，按年增９８﹒３％，但對比疫情前２０１９年
　　１０月的水平下跌９７﹒２％。今年首十個月載客人次按
　　年減少８７﹒８％，預料下半年業績改善，但全年仍將錄
　　得重大虧損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　旅遊零售運營商中國中免（滬：６０１８８８）公布，獲
　　悉港交所（００３８８）上市委員會已審閱其上市申請，
　　但發行上市尚需取得港交所的最終批准。市傳中國中免集
　　資額約５０億美元（折合約３９０億港元）　　　　　　
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）宣布，第三季淨營業額總額達５
　　２﹒０７億人民幣，按年增加６１％，經調整淨虧損為１
　　６﹒２２億人民幣，較去年同期有所擴闊。經調整每股基
　　本淨虧損為４﹒１６元人民幣，略遜預期　　　　　　　
　　由阿里巴巴（０９９８８）牽頭的合資公司，或將獲中國
　　官方批准成為紫光集團破產重組的戰略投資者，消息透露
　　，有關交易額可能超過５００億人民幣，有望在１２月完
　　成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美國國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ　Ｓｕｌｌｉｖａｎ
　　）表示，美國將在多個層面加強與中國的接觸，以確保競
　　爭有護欄，這樣就不會偏離方向，演變為衝突　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收６３點報２５６５０，科指跌４０點報６６７２
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收升０﹒４４％，成交連續第１９日突破一萬億
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　經濟復甦受疫情影響，歐元受壓惟已見超賣
　　歐元最新報１﹒１　╱，日圓最新報　╱　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　國泰（００２９３）１０月載客量按年升９８﹒３％，但料全年仍錄重大虧損
　　百度（０９８８８）第三季經調整純利跌２７﹒２％至５０﹒９億元人民幣　
　　德永佳（００３２１）中期純利按年跌１﹒１％，派中期息８港仙　　　　　
　　網易雲音樂中期經調整淨虧損按年收窄至５﹒３億元人民幣　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　傳中國中免在港第二上市計劃獲批，集資約５０億美元　
　　企鵝號導流計劃被斥欺詐，騰訊（００７００）叫停「黎
　　明計劃」向Ｂ站ＵＰ主道歉；微信小程序支付自助開通雲
　　閃付功能上線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　平安好醫生（０１８３３）與桐樹基因合作，提供腫瘤患
　　者全病程管理服務　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　興業銀行成功發行首期境外綠色存款證　　　　　　　　
　　正商實業（００１８５）斥１﹒８６億元人民幣投得河南
　　省新密市一住宅地　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　聯交所譴責匯源果汁及其前主席董事等人　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　雅居樂（０３３８３）已匯出資金全數贖回１﹒９億美元
　　優先票據　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金鷹商貿（０３３０８）陳毅杭辭任首席執行官，王恒接
　　任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　蔡少惠接替賀繼永出任麥迪衛康（０２１５９）首席財務
　　官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　內媒表示恒大（０３３３３）擬精簡內部架構，月底前完
　　成合併多部門；據報恒大旗下房車寶多個區域公司解散，
　　留部分人善後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　財政部提前下達明年部分城鎮保障性安居工程補助資金　
　　首十月中國原油期貨成交金額同比增５１﹒２％　　　　
　　江蘇鹽城市大豐區海域發生５﹒０級地震　　　　　　　
　　上海新房上周成交大幅下挫近五成　　　　　　　　　　
　　銀保監批准保險資金投資基礎設施公募ＲＥＩＴｓ　　　
　　外電表示大眾汽車中國區負責人明年２月初將被解職　　
　　首三季中非貿易增３８﹒２％至１８５２億美元創新高　
　　康美藥業原董事長馬興田操縱證券市場，一審判１２年　
　　上海將對密室劇本殺實施備案管理　　　　　　　　　　
　　人行５００億逆回購利率持平，今淨回籠５００億元　　
　　九月以來三間大型發電央企掛牌轉讓逾十處火電資產　　
　　據報當局或批准阿里巴巴財團成紫光破產重組投資者　　
　　光大證券債務融資總部、投行總部總經理杜雄飛被查　　
　　據報信託再收監管指導，要求壓降通道業務和融資業務　
　　５家機構網下申購新股遭禁，鳴石因棄購被列入黑名單　
　　第二十三屆中國工業博覽會因疫情形勢嚴峻將再度延期　
　　馬永生任中石化集團董事長；鄭學選任中國建築董事長　
　　銀保監表示通過科技賦能破解動產質押難點　　　　　　
　　北京建設政策性住房逾５萬套，完成全年任務１１０％　
　　外交部表示所謂台灣關係法、對台六項保證均屬非法無效
　　中國屈臣氏表示Ｏ＋Ｏ零售模式有助品牌拓展務　　　　
　　中德安聯人壽成內地首家合資轉外商獨資壽險公司　　　
　　據報國字號房企一周發債逾２８７億人幣，超十月全月　
　　標普表示內房違約情況或將持續至明年　　　　　　　　
　　交通運輸部表示加快網約車合規化進程，規範平台公司　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒４％，國台辦堅決反對「修憲謀獨」行徑　
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　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　六四集會案李卓人等５人求情認罪，下月中判刑　　　　
　　李家超稱研究立法處理假新聞，當局會有諮詢；新一屆立
　　法會將帶來新衝擊，會共同解決問題　　　　　　　　　
　　立法會換屆選舉網上候選人簡介會周五晚上舉行　　　　
　　香港加油屬不當？旅發局表示冀車手盡可能勿在服裝或單
　　車有政治元素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港元一年期隔夜平均指數掛勾債券超購約５﹒４倍　　　
　　傳港府五年期歐元綠債定價在ＭＳ＋３０個基點區域　　
　　１０月銀行轉按登記跌８﹒２％，連升五個月後回落　　
　　深股通額度全日用近２９億元；滬股通額度全日用近６億
　　元，陸股通流出２億元　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｒｅａｌｔｙ在香港開設第二間數據中
　　心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ｆｏｏｄｐａｎｄａ勞資談判未達共識，明再開會討論各
　　項細節　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　單車節１月復辦移師港珠澳大橋，周六報名上限３０００
　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新界區農曆年宵市場攤位下周二起公開競投　　　　　　
　　調查指５７％德國境內中資企業料公司經濟狀況短期內進
　　一步改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國９月增持美國國債６億美元，仍為第２大債權國　　
　　沙利文稱美中將在多個層面加強接觸，確保競爭有護欄　
　　王岐山稱中國離不開世界，世界也離不開中國　　　　　
　　白宮表示拜登與習近平通話時並未討論北京冬奧會事宜　
　　傳美國擬抵制冬奧，中方不作評論，稱運動員才是主角　
　　據報美要求中國釋放油儲，外交部表示應加強新能源合作
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　傳國泰避檢疫，研究機師外地換班為期２至４個月　　
　　輝瑞開放抗新冠口服藥平價版專利，９５國受惠　　　
　　國務院參事王輝耀稱冀北京冬奧後中國逐步放鬆防疫　
　　奧克蘭下月中解封，清零改為病毒共存　　　　　　　
　　據報聯邦快遞將關閉香港飛行員基地　　　　　　　　
　　曾祈殷稱機組人員回港後應指定地點檢疫，與市民看齊
　　梁子超稱維港渡海泳及單車節防疫措施恰當　　　　　
　　維港泳下月１２日復辦，參賽者須完成接種疫苗　　　
　　美商會會長呈辭，無法接受隔離同時呼籲港府放寬限制
　　衞生防護中心調查兩宗外地確診懷疑復陽個案　　　　
　　迪士尼樂園今關閉，有持年票市民「摸門釘」　　　　
　　香港迪士尼樂園今閉園，確診患者周日曾到訪　　　　
　　一名初步確診者曾到灣仔入境處，處方安排職員檢測　
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